Itziar Miranda se atreve con este vaticinio de su negro futuro en La 1 ante las audiencias de 'La Pirámide'

Itziar Miranda se ganó el cariño de toda España con su papel de Manolita en 'Amar es para siempre', y antes, 'Amar en tiempos revueltos'. Desde entonces, no ha parado de cosechar éxitos como actriz. Ha sido profesora en la nueva 'Física o Química' y, además, ha participado en la segunda temporada de la serie 'Entre tierras'. Ahora, además, ha debutado como presentadora en TVE.

Este verano, la cadena pública ha confiado en ella para ponerse al frente de su nuevo concurso, 'La pirámide'. Un reto que Itziar Miranda afronta con ganas, como así ha reconocido ella misma en una entrevista en El País: "Estoy feliz. Cuando llego a casa me dicen que tengo la mirada iluminada. Ahí me doy cuenta de lo importante que es el entretenimiento. Yo he sido muy jugona, he ido como concursante celebrity mucho, me gustan los juegos de mesa. Vuelvo a casa muy feliz, ilusionada, optimista y después de haber reído un buen rato. Está siendo una terapia".

Además, la actriz aplaude que haya mujeres maduras al frente de este tipo de formatos: "Había estado viendo a Chenoa en 'The Floor' y pensé, que bien lo hace Chenoa, qué bien que haya mujeres en estos formatos. Y en el momento adecuado, en el sitio adecuado, con la persona adecuada delante, manifesté lo que me gustaba 'The Floor', Chenoa, y que hubieran apostado por mujeres de más de 40 años, y que yo me lo pasaría muy bien haciéndolo".

Itziar Miranda se muestra "optimista" pese a las malas audiencias

"Y de pronto esta persona me dijo que al día siguiente hacía un casting para un nuevo programa de TVE. Fui a la prueba vestida del personaje de 'Entre tierras', que estaba grabando entonces, oliendo a yegua y todo. No sabía cómo lo había hecho, pero me llamaron. Animo a toda la gente a que manifieste sus deseos, porque a lo mejor quienes están a su alrededor no saben que tienen esos deseos", asegura Itziar Miranda en 'El País'.

Sin embargo, la presentadora es consciente de que los datos de audiencia de 'La pirámide' no acompañan. Aunque reconoce que "hace años decidí no estar pendientes de las audiencias. Primero porque no entiendo nada de datos, hay gente que se dedica a eso. Y también por salud mental. Si hago una función, tengo que actuar igual de bien si vienen 10 personas a verme que si tengo el teatro lleno. Y aquí tengo la fortuna de que no sé cuánta gente me va a ver, así que estoy arribísima todos los días".

"Soy optimista. Creo que los programas diarios se cuecen a fuego lento y hay que tratarlos con cariño. Estamos en TVE y todo lo que tiene que tener un programa son los ingredientes de un servicio público, y este los tiene", deja claro. Y lo cierto es que, desde su estreno el pasado 18 de julio, el concurso de La 1 ha ido cayendo en picado. El primer programa cosechó un aceptable 9% de share con 765.000 espectadores. Sin embargo, en su segunda entrega cayó al 6,6% de share y a 440.000.

De esta forma, 'La pirámide' ha conseguido empeorar las audiencias de su predecesor, 'La familia de la tele' y tiene un negro futuro en la parrilla de La 1. El formato de Globomedia presentado por Itizar Miranda anotó su mínimo el viernes 1 de agosto, con un paupérrimo 4,9% y apenas 303.000 espectadores. Un registro que volvió a igualar el pasado jueves 7 de agosto.