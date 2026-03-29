El reto de 'Entre tierras 2' tras su éxito: más conflictos, nuevos personajes y la presión de repetir el fenómeno

La segunda temporada de 'Entre tierras' llega tras convertirse en una de las ficciones más exitosas de la televisión reciente. La serie de Atresmedia, que regresa con nuevos episodios tras arrasar en audiencia en su primera entrega, vuelve a situar en el centro a María, interpretada por Megan Montaner, ahora veinte años después de la muerte de Manuel y enfrentándose en solitario al futuro de la finca familiar y a la adolescencia de sus hijos.

Junto a ella, el reparto de la ficción producida por Boomerang TV se amplía con nuevas incorporaciones como Rodolfo Sancho, Silvia Abascal o Itziar Miranda, que llegan para agitar el equilibrio del pueblo y abrir nuevas tramas en esta etapa marcada por el paso del tiempo y los cambios en el mundo rural.

El rodaje de los nuevos capítulos, desarrollado en distintas localizaciones de España, ha servido también para consolidar un equipo que, según destacan los propios actores, ha creado una fuerte complicidad detrás de las cámaras. "Hemos hecho familia muy rápido y creo que eso luego también se verá en la pantalla", nos reconoce Marina Guerola, que interpreta a Manuela. Mientras tanto, Itziar Miranda nos subraya el buen ambiente de trabajo: "El equipo de 'Entre tierras' es maravilloso, genera algo muy cómplice que hace muy fácil entrar". Un clima que, aseguran, ha sido clave para afrontar los nuevos conflictos de los personajes y la ampliación del universo de la serie.

Tras el fenómeno que supuso la primera temporada, el reto ahora es estar a la altura de unas expectativas muy altas. El éxito previo se traduce en una mezcla de responsabilidad e incertidumbre para el reparto. "Es una responsabilidad y un plus de responsabilidad porque queremos estar a la altura", nos admite Carlos Serrano-Clark que da vida a Miguel, mientras que Rodolfo Sancho recuerda que el resultado final depende de todo el equipo: "La responsabilidad no reside en una persona, sino en un conjunto". Con ese desafío sobre la mesa —y con la posibilidad de una tercera temporada ya sobrevolando entre el elenco—, 'Entre tierras' afronta su regreso con la intención de consolidar el fenómeno que inició su primera entrega.

Silvia Abascal, te unes al reparto de la segunda temporada de 'Entre tierras', decías que tu papel es pequeñito, pero que ha dado que hablar.

SILVIA ABASCAL - Si soy la mujer del capataz, del personaje de Rodolfo Sancho, y llegamos al pueblo, entonces mi marido conoce a María y pasan cosas... Pero pasan cositas, pasa de todo en esta nueva temporada. Hay muchos nuevos satélites. También está el hecho de que los hijos ya no son niños, son adolescentes y es un conflicto importante. El campo, las tierras, Varela, tremendo, la llegada de las máquinas, el impacto que eso tiene, la repercusión en los jornaleros, el amor y el desamor...

ITZIAR MIRANDA - A mí ya me encantaba la primera temporada de 'Entre tierras', cuando supe que había segunda levanté la mano como en el colegio diciendo: "Yo quiero, yo quiero". Y encima sabía que había personajes tan bonitos, femeninos, tan comprometidos, tan profundos, que me apetecía mucho, los guiones me parecieron maravillosos.

Itziar, ¿quién es tu personaje en 'Entre tierras'?

ITZIAR MIRANDA - Mi personaje es Begoña, es una mujer del pueblo, de la tierra, es un poco el símbolo de esas mujeres que se quedaron cuando se empezó a vaciar la España rural, la gente se empezó a ir a las ciudades y ella tomó la decisión de quedarse allí. Es una mujer austera, que le encanta lo que tiene, que es sus campos, su lavanda, su vida en el campo, sus amigas. Begoña es la mejor amiga de María, y es su cómplice también. Entonces, creo que es muy bonito también ver esa parte de Begoña más sensible, que se deja ver menos ante sus hijos, ante los hombres, ante el progreso y sí se ve cuando está con María.

Germán, tú no estuviste en la primera temporada pero interpretas a Nicolás que sí que estaba, ¿qué evolución ves en este personaje ahora que han pasado 20 años?

GERMÁN ALCARAZU - Sobre todo creo que ahora Nicolás es un personaje que tiene unas ambiciones muy grandes. Como se puede observar en la primera temporada, es una persona que ha tenido muchas carencias de pequeño y las carencias que vives en la infancia marcan mucho tu vida. Es algo que arrastras toda la vida y marca tu personalidad. Nicolás viene de realizar el servicio militar obligatorio. Es la primera experiencia que tiene fuera del pueblo en el que se ha criado, y eso le ha dado la oportunidad de descubrir otras realidades, de charlar con gente, con unas vidas completamente diferentes, que él desconocía, que era posible tener, y cuando vuelve del servicio militar obligatorio, tiene muy claro que lo que a él le han enseñado es una imposición que le han puesto, él no ha elegido tener tierras, él no ha elegido dedicarse al campo y tiene muchas ambiciones fuera del pueblo y desde luego no es algo bien recibido.

¿Tampoco será bien recibido por su madre, María?

GERMÁN ALCARAZU - Efectivamente, efectivamente, es el problema principal que se encuentra a la hora de querer desarrollarse fuera del ámbito rural.

Os adentráis en la serie más vista del 2024, una serie que tuvo mucho éxito en su primera temporada. ¿Sentís presión por reescribir el éxito?

CARLOS SERRANO-CLARK - Es una responsabilidad y un plus de responsabilidad porque, claro, la primera temporada en la que todo el mundo está maravilloso, la trama es increíble, funcionó como funcionó, en todo el mundo. Llegamos a la segunda temporada y queremos estar a la altura. Es verdad que las tramas están a la altura, es una serie muy cañera y el elenco es increíble.

MARINA GUEROLA - Ha sido una maravilla trabajar en esta serie. La verdad que sí, ha sido fácil. Hemos hecho familia muy rápido. Y yo creo que eso luego también se verá en la pantalla. La química que tenemos todos.

SILVIA ABASCAL - Me imagino, no lo sé, procuro no pensar en eso, porque claro, imagínate que la segunda no funciona así. Espero que funcione por lo menos como la primera. Y yo confío en que sí.

MEGAN MONTANER - No tengo nervios. Pero sí que esperas que funcione por lo menos igual de bien que la primera.

RODOLFO SANCHO - Hombre, siempre hay intriga sobre qué va a ocurrir. Siempre tienes cierta responsabilidad, pero piensa que esto es un trabajo de un equipo gigante, de muchísima gente, desde guionistas, directivos del canal, directores, equipo técnico, con lo cual, al final, la responsabilidad no reside en una persona, sino en un conjunto, con lo cual, ya veremos.

MEGAN MONTANER - Nunca sabes tampoco cómo va a salir aún así. Es como un poco lotería. A veces proyectos que creías que iban a ser un bombazo, de repente te encuentras con que pasan casi desapercibidos y lo contrario.

RODOLFO SANCHO - Y lo contrario ocurre también.

GERMÁN ALCARAZU- A ver, impone, solo que hemos tenido la suerte de tener un equipo maravilloso que nos estaba esperando desde la primera temporada. Entonces, nos han hecho sentir muy cómodos, nos han hecho sentir como en casa. Eso nos ha permitido trabajar desde una comodidad y desde una tranquilidad increíble y eso se ve luego a la hora de trabajar. Trabajar desde la comodidad es primordial y tener un buen equipo que sostenga un proyecto también es muy importante, porque al final es algo que marca este trabajo. Es un trabajo de equipo de muchos ámbitos, entonces, tener un buen equipo, tanto de compañeros de elenco como productores, equipo técnico, es algo muy importante.

ITZIAR MIRANDA - El equipo 'Entre tierras' es maravilloso, es una delicia de equipo, de verdad, funciona tan bien, genera tan buen ambiente, hay algo tan bonito, tan cómplice, que es muy fácil entrar en el equipo. Yo también tenía muchas ganas de entrar en ese equipo a trabajar. Y luego es verdad que hay un nivel, entonces dices: "Yo no puedo bajar de aquí". Entonces el compromiso, que siempre es mucho cuando te enfrentas a un personaje, pero hay una cosa como de búsqueda, que yo creo que es mayor, que vas con los deberes muy hechos y, sobre todo, diciendo: "Vamos a mirarnos y vamos a hacer que esto esté por lo menos a la altura de lo que fue", que ya era muy importante y muy bonito y yo creo que eso estaba en todos y las ganas de estar en esta serie también.

¿Qué es lo primero que pensasteis cuando leísteis los guiones?

MARINA GUEROLA - Mira, yo leí: "Manuela Cabalga" y dije: "Pero si yo no sé montar a caballo". De verdad que dije: "No puede ser". Además a los caballos, siempre les he tenido muchísimo respeto y un poquito de pánico, te diré y al principio no me lo creí.

CARLOS SERRANO-CLARK - Yo pensé, no lo digo ahora para quedar bien, pensé: "Esto puede ser una bomba" y también cuando estaba leyendo cosas de mi personaje dije: "Gracias". Porque es un personaje maravilloso. Es algo diferente a lo que siempre había hecho.

¿Diferente en qué sentido?

CARLOS SERRANO-CLARK - Bueno, en cuanto a los giros que da la trama, va dando giros todo. A lo mejor hasta ahora he tenido personajes más dicharacheros y este es muy pijito y la verdad es que me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo y con Marina qué decirte...

MARINA GUEROLA - Ha sido muy guay trabajar juntos.

Esta serie habla también de la España rural y del papel tan importante que tenían las mujeres en aquellos años en los que quizás no eran las protagonistas.

SILVIA ABASCAL - Absolutamente, no era nada común. Una mujer que lleve las riendas del campo y en la época, yo no creo que fuesen muchas, ¿no? Y en esta temporada María se queda solita, porque ya no tiene a su marido. Entonces, esta serie es "Tierra de mujeres" y eso está muy bien también, verlas a ellas con afrontan los problemas, apoyándose, cómo sacan esto adelante... es muy difícil. El trabajo en la tierra, en el campo, es dificilísimo, es muy sacrificado, muy sacrificado, tremendo. Eso a mí me gusta mucho en la serie. Y también se agradece en un momento tan tecnológico no ver un móvil en una serie, lo agradezco.

ITZIAR MIRANDA - Son mujeres muy fuertes. Es que era muy valiente irte del campo y era muy valiente quedarte. Y sobre todo cuando llegaban las máquinas del progreso y esas mujeres se quedaban sin manos, sin hombres, sin trabajo, y tenían que ellas coger las riendas del campo.

¿Cómo va a vivir Nicolás que de repente su madre se enamore después de 20 años?

GERMÁN ALCARAZU - Yo creo que podría ser algo que de primeras te podría chocar un poco, pero creo que es algo muy bonito. Al final, una madre es alguien a quien quieres mucho y creo que en el caso de María es alguien que lo ha pasado muy mal y como hijos yo creo que eso se vive bien, ver a tu madre feliz.

Vas a volver, por así decirte, a entrar en las casas después de interpretar a Manolita. ¿Qué diferencias dirías que hay entre Manolita y Begoña?

ITIZIAR MIRANDA - Hay muchas, primero la época y la edad, o sea, a Manolita le pilla ya con 60 y muchos los años 80 y a Begoña la pilla mucho más joven. Pero también hay una cosa similar y es que Manolita era ese símbolo de las mujeres que fueron de los pueblos de la ciudad, porque Manolita venía de un pueblo y fue a la ciudad y prosperó y tuvo un bar y sacó a su familia adelante en unos tiempos muy difíciles, muy revueltos, pero esta es la parte en la que es la mujer la que se queda en el pueblo. ¿Qué pasa con las que se quedan en el pueblo? Y es otra visión de la mujer. Y es muy bonito, yo creo también, que los jóvenes van a descubrir que el feminismo ya existía de antes, que la sororidad existía de antes, que la complicidad, que el compromiso, lo duro que era trabajar en la tierra, lo duro que es la mirada del pueblo, como juzga también el pueblo... Y lo bonito que es también vivir con esa austeridad. Es muy bonito lo que vamos a descubrir.

¿Habrá una tercera temporada de 'Entre tierras'?

MARINA GUEROLA - Nosotros estamos diciendo que se está hablando de una tercera temporada, pero se está hablando entre nosotros. Ojalá, me encantaría. Me encantaría juntarme otra vez con el equipo.

CARLOS SERRANO-CLARK - Yo creo que se puede alargar a una tercera perfectamente.