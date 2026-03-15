Itziar Miranda y el peaje de dejar de ser Manolita tras fichar por 'Entre Tierras 2': "Desligarte es un duelo horrible"

'Entre Tierras' se ha consolidado como una de las ficciones más exitosas de la televisión reciente y como un retrato del papel de la mujer en la España rural de otra época. Tras arrasar en audiencia y convertirse en la serie más vista de la TV en abierto en 2024, la producción de Atresmedia regresa este domingo, 15 de marzo con una segunda temporada que continúa explorando la fortaleza y la resistencia de sus protagonistas femeninas en un entorno marcado por las dificultades del campo y los cambios sociales.

Entre los más de 10 fichajes que llegan al reparto de 'Entre Tierras 2' destaca el de la actriz Itziar Miranda, que llega al proyecto con entusiasmo. "Me encantaba la primera temporada y cuando supe que había segunda levanté la mano como en el colegio diciendo: 'Yo quiero'", nos ha confesado en esta entrevista en exclusiva para El Televisero durante el Festival de Málaga. En la ficción interpreta a Begoña, "una mujer del pueblo, de la tierra", que representa a aquellas que decidieron quedarse cuando comenzó el éxodo rural: "Es el símbolo de esas mujeres que se quedaron cuando la gente se empezó a ir a las ciudades".

Para la intérprete, este nuevo papel también supone regresar a las casas de los espectadores tras despedirse hace dos años de uno de los personajes más queridos de la televisión española, Manolita, en 'Amar es para siempre'. Sin embargo, Itziar subraya que existen diferencias claras entre ambas mujeres. "Manolita era el símbolo de las mujeres que fueron del pueblo a la ciudad y prosperaron allí, y Begoña es justo lo contrario: la mujer que decide quedarse", nos explica. Aun así, ambas comparten un espíritu de lucha en tiempos difíciles.

La actriz zaragozana reconoce que cerrar una etapa tan larga en 'Amar' no fue sencillo: "Desligarte de un personaje así es durísimo, es un duelo horrible". De hecho, recuerda con emoción el momento en que el público empezó a identificarla con otros papeles: "La primera vez que alguien por la calle me dijo: 'tú eres Brianda', llegué a casa y lloré un poquito pensando: 'Hala, ya no soy Manolita'".

Ese nuevo reconocimiento llegó precisamente gracias a otro proyecto del universo Atresmedia: 'Física o Química: La nueva generación', donde interpreta a Brianda. Itziar Miranda ya prepara su regreso a la ficción juvenil con nuevos episodios en marcha. "Empezamos el rodaje ahora. Son maravillosos los guiones", nos adelanta, aunque mantiene el misterio sobre lo que está por venir: "De esta sí que no me dejan hablar nada, solo que hay segunda temporada… y os va a flipar".

De todo ello y mucho más ha podido hablar en exclusiva El Televisero con Itziar Miranda en el marco del Festival de Málaga. La entrevista a continuación:

Llega este domingo la segunda temporada de 'Entre Tierras' y tú te unes al reparto, ¿cómo afrontas este reto profesional?

Estoy feliz, tengo unas ganas increíbles. Es que sé que le va a gustar tanto a la gente que quiero, bueno, a la gente que no conozco también, por supuesto, pero es una serie que a mí ya me encantaba la primera temporada, cuando supe que había segunda, levanté la mano como en el colegio diciendo: "Yo quiero, yo quiero" y encima sabía que había personajes tan bonitos, femeninos, tan comprometidos, tan profundos, que me apetecía mucho. Estoy deseando verla, porque los guiones me parecieron maravillosos.

Cuéntanos un poquito quien es tu personaje.

Pues mi personaje es Begoña, es una mujer del pueblo, de la tierra, es un poco el símbolo de esas mujeres que se quedaron cuando se empezó a vaciar la España rural, la gente se empezó a ir a las ciudades y ella tomó la decisión de quedarse allí. Es una mujer austera, que le encanta lo que tiene, que es sus campos, su lavanda, su vida en el campo, sus amigas. Begoña es la mejor amiga de María, y es su cómplice también. Entonces, creo que es muy bonito también ver esa parte de Begoña más sensible, que se deja ver menos ante sus hijos, ante los hombres, ante el progreso y sí se ve cuando está con María.

Son mujeres muy fuertes. Es que era muy valiente irte y era muy valiente quedarte en el campo y, sobre todo, cuando llegaban las máquinas, el progreso y esas mujeres se quedaban sin manos, sin hombres, sin trabajo, y tenían que ellas coger las riendas del campo.

¿Cómo es adentrarte en la serie más vista de 2024 de nuevas? ¿Sientes presión por reescribir el éxito de 'Entre Tierras'?

El equipo 'Entre Tierras' es maravilloso, es una delicia de equipo, de verdad, funciona tan bien, generan tan buen ambiente, hay algo tan bonito, tan cómplice, que es muy fácil entrar en el equipo. Yo también tenía muchas ganas de entrar en ese equipo a trabajar.

Y luego es verdad que hay mucho nivel, entonces dices: "Yo no puedo bajar de aquí". Entonces, el compromiso, que siempre es mucho cuando te enfrentas a un personaje, pero hay una cosa como de búsqueda aquí yo creo que es mayor, que vas con los deberes muy hechos y sobre todo diciendo: "Vamos a mirarnos, vamos a hacer que esto esté por lo menos a la altura de lo que fue, que ya era muy importante y muy bonito", y yo creo que eso estaba en todos y las ganas de estar en esta serie también. Eso generó una cosa hermosa.

Vas a volver, por así decirte, a entrar en las casas después de interpretar a Manolita. ¿Qué diferencias dirías que hay entre Manolita y Begoña?

Hay muchas, primero la época y la edad, o sea, a Manolita le pilla ya con 60 y muchos los años 80 y a Begoña la pilla mucho más joven. Pero también hay una cosa similar y es que Manolita era ese símbolo de las mujeres que fueron de los pueblos de la ciudad, porque Manolita venía de un pueblo y fue a la ciudad y prosperó y tuvo un bar y sacó a su familia adelante en unos tiempos muy difíciles, muy revueltos, pero esta es la parte en la que es la mujer la que se queda en el pueblo. ¿Qué pasa con las que se quedan en el pueblo? Y es otra visión de la mujer. Y es muy bonito, yo creo también, que los jóvenes van a descubrir que el feminismo ya existía de antes, que la sororidad existía de antes, que la complicidad, que el compromiso, lo duro que era trabajar en la tierra, lo duro que es la mirada del pueblo, como juzga también el pueblo... Y lo bonito que es también vivir con esa austeridad. Es muy bonito lo que vamos a descubrir.

¿Cómo es desligarte de un personaje como Manolita que has interpretado tantísimos años?

ITZIAR - Durísimo, es un duelo horrible. Yo, afortunadamente, salí por la puerta de la mano y me dijeron: "Vas a hacer de Brianda en 'Física o Química'". Entonces, mi cabeza hizo un clic y enseguida me enganché y, como decía antes, Atresmedia no para de hacerme regalos en esta profesión, es maravilloso. Y tuve también mucho trabajo en teatro, películas, enseguida hice dos películas, entonces fue muy amable, porque la profesión me cuida mucho, me mima mucho y enseguida tuve otros personajes muy hermosos, pero el duelo está ahí.

Recuerdo la primera vez que alguien por la calle me dijo: "Ay, tú eres Brianda". Y te reconozco que me puse a llorar un poquito cuando llegué a casa y dije: "Hala, ya no soy Manolita". Me dan ganas de llorar mientras te lo cuento, es muy fuerte. O sea, te reconozco que me fui a casa y lloré un poco de: "Jolín, ¿ya? He estado 20 años siendo Manolita y ahora soy Brianda?".

Y hablando de 'Física o química: La nueva generación', ¿estáis ya rodando la segunda temporada?

ITZIAR - Empezamos el rodaje ahora. Son maravillosos los guiones. Esto sí que es una vuelta de tuerca y con muchas ganas de disfrutarla. Nuevos personajes también que entran, pero es que de esta sí que no me dejan hablar nada, solo que hay segunda y os va a flipar.