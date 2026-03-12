Atresmedia presenta 'La Nena', la serie que cierra la trilogía de 'La novia gitana': 5 fichajes y fecha de estreno

Atresmedia ha presentado en el Festival de Málaga en una rueda de prensa a la que ha asistido El Televisero la serie 'La Nena', tercera entrega del universo iniciado con 'La Novia Gitana' y continuado con 'La Red Púrpura', durante una rueda de prensa a la que une ha asistido El Televisero. La ficción llegará a la plataforma Atresplayer el próximo 12 de abril, tal y como ha anunciado la directora de ficción de Atresmedia, Montse García, acompañada por el equipo artístico y creativo de la serie.

"Os tengo que dar una gran noticia, el estreno será el 12 de abril", ha adelantado Montse García durante la presentación. La responsable de ficción también ha detallado el modelo de emisión de la nueva entrega: "Un capítulo a la semana, y 8 capítulos en total de 50 minutos".

Ya tenemos fecha! 📅 #LaNena llega a @atresplayer el próximo 12 de abril 👏👏



⭐️ Protagonizada por Nerea Barros y Lucía Martín Abello



👉🏼8 capítulos que darán final a la saga @NoviaGitana pic.twitter.com/drLMrHySOX — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) March 12, 2026

La nueva serie, dirigida por Paco Cabezas, adapta libremente la tercera novela de la saga literaria creada por Carmen Mola y continuará explorando el oscuro universo de la Brigada de Análisis de Casos (BAC). Tras los acontecimientos de la anterior temporada, el equipo se enfrenta a una nueva etapa marcada por la desaparición de Elena Blanco y la búsqueda de Rocío Narváez, conocida como "La Madre", mientras el grupo trata de recomponerse tras las heridas del pasado.

Eduardo Casanova encabeza las cinco incorporaciones al reparto de 'La Nena'

Eduardo Casanova, fichaje principal de 'La Nena'

Al frente del reparto seguirá Nerea Barros, quien se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra también recuperan a los personajes. La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.

Paco Cabezas se pone de nuevo a los mandos de su dirección, y durante la presentación de 'La Nena' ha destacado el crecimiento de la producción a lo largo de sus tres temporadas. "Es una serie increíble que ha ido creciendo cada temporada, pero nos vamos a ir despidiendo porque mato a la mitad en esta temporada", ha bromeado el cineasta.

Cabezas, que ha estado involucrado en producciones internacionales tan importantes como 'Miércoles' o 'Fear the Walking Dead', también ha querido poner en valor al reparto artístico de 'La Nena'. Sobre uno de sus grandes nombres, Vicente Romero, ha asegurado: "Es increíble, siempre he trabajado con él, somos como hermanos gemelos".

Asimismo, el director ha destacado la incorporación de Eduardo Casanova al universo de la saga: "He descubierto a Eduardo Casanova, es un malo malísimo increíble con mucha alma y corazón, os pondrá la piel de gallina". El propio Casanova ha reaccionado con humor al comentar el proceso de construcción de su personaje: "Yo también quería un cambio físico como Daniel Ibáñez, pero luego me quedé con la ilusión de estar aquí y el pelo rapado".

Cabezas, quien dirige la ficción junto a Miguel Ángel Trudu, también ha adelantado el conflicto central entre las protagonistas de esta temporada, Chesca y Elena: "Se enfrentan la una a la otra, tienen una naturaleza increíble".

Una tercera parte "más oscura, arriesgada, ambiciosa y vengativa"

El productor Jordi Frades ha reconocido el papel clave de Atresmedia en la continuidad de la serie: "Atresmedia es quien ha decidido hacer esta temporada, se han arriesgado". Además, ha adelantado que la nueva entrega llevará la ficción española a territorios poco explorados: "En esta temporada hay cosas que nunca se han hecho en este país".

La actriz Lucía Martín Abelló ha querido subrayar el carácter propio de la adaptación televisiva: "Me gusta subrayar que es una adaptación, creo que hemos superado lo que pasa en el libro". La intérprete también ha explicado la evolución de su personaje, Chesca: "La hemos visto muy afectada, necesita redención. Es lo que muchas mujeres han necesitado, querido o desarrollado en un imaginario y no han podido. Cuando van de la mano de Chesca ves que sí se puede, porque ella consigue hacerlo".

En ese sentido, ha adelantado que uno de los grandes temas de la temporada será la fuerza de los personajes femeninos: "Esta temporada tiene que ver con un tema de ovarios, es lo que va a enganchar a los espectadores".

'La Nena' narrará una historia más intensa y personal

La protagonista de 'La Nena', Nerea Barros

Durante la presentación, Paco Cabezas también ha destacado la potencia visual y simbólica de esta tercera entrega: "Me fascina el póster de esta temporada, las marcas de la espalda en un personaje femenino muy fuerte, es muy simbólico".

Por su parte, Nerea Barros ha celebrado el entusiasmo del equipo tras tres temporadas: "En una tercera temporada, en la que normalmente la intensidad va bajando, el equipo ha hecho que nos vengamos arriba. Estaría rodando esto una vez cada dos años". La actriz también ha compartido una anécdota del rodaje junto a Eduardo Casanova: "Tener a Eduardo Casanova comiéndome las tetas ha sido increíble", ha dicho entre risas.

Cabezas ha concluido reivindicando la libertad creativa que han tenido con la serie gracias a la plataforma: "Aquí en España no nos falta nada a nivel cinematográfico, gracias a Atresplayer se nos ha dado una libertad impresionante, es un regalo. Lo siento como un cóctel molotov, mucha gente en Disney va a descubrir la serie".

El director también ha comparado su experiencia en la ficción española con su trabajo internacional —donde ha colaborado con figuras como Tim Burton—: "Con Tim Burton me lo paso muy bien, pero con esta serie puedo explorar cosas y límites que fuera en Estados Unidos no puedo".

Incluso ha compartido una curiosa anécdota de rodaje: "Mona Martínez tenía que llorar con un pen drive y me dijo que no sabía cómo hacerlo. Como no había diálogo, empecé a cantar con la guitarra y lloró muchísimo".

Con ocho episodios de 50 minutos, 'La Nena' se estrenará el 12 de abril en Atresplayer y Disney+, con emisión semanal. La serie continuará profundizando en el universo criminal y simbólico de la saga mientras la BAC se enfrenta a su caso más oscuro hasta la fecha.

Sinopsis de 'La Nena'

Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

Pero la violencia no deja cabos sueltos y cuando un nuevo hallazgo sacude el tablero, no tiene más remedio que volver y regresar significa enfrentarse a lo que intentó dejar atrás. Mientras tanto, Chesca ha elegido otro camino.

Separada de su antigua aliada, se ha sumergido en una guerra propia donde las reglas han dejado de importar. El equipo sigue tras la pista de Rocío Narváez, ‘La Madre’, pero cada avance solo revela un entramado aún más grande y peligroso.