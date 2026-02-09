'La Novia Gitana 3' ya tiene fecha: 'La Nena' se verá en simultáneo en estas dos plataformas por primera vez

Tras el acuerdo que alcanzaron en otoño, Atresplayer y Disney+, este lunes ambas plataformas han anunciado el estreno en simultáneo de otra de las ficciones más esperadas para este año. Hablamos de 'La Nena', la tercera parte de 'La novia gitana'.

Esta serie española es una adaptación libre de 8 episodios de la tercera novela homónima del fenómeno literario creado por Carmen Mola y está dirigida por Paco Cabezas, que ya estuvo al frente de 'La Novia Gitana' y 'La Red Púrpura'; junto a Miguel Ángel Trudu.

Nerea Barros se mantiene al frente del reparto de 'La Nena' formado por Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra. Además, para la tercera entrega, Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire se incorporan al elenco.

Cabe decir que coincidiendo con el estreno de 'La Nena', Disney+ también incorporará a su oferta de contenidos las otras dos partes de la saga: 'La novia gitana' y 'La red púrpura'.

Así es 'La Nena', la última parte de 'La novia gitana'

Meses después de los sucesos de La Red Púrpura, la cacería no ha terminado. Tras la muerte de Lucas, Elena Blanco ha desaparecido. Solo Mariajo conoce su paradero, manteniéndolo en secreto incluso para el resto del equipo. La lucha contra La Red le arrebató demasiado y en un intento desesperado por recuperar el control de su vida dejó atrás la BAC.

Pero la violencia no deja cabos sueltos y cuando un nuevo hallazgo sacude el tablero, no tiene más remedio que volver y regresar significa enfrentarse a lo que intentó dejar atrás. Mientras tanto, Chesca ha elegido otro camino. Separada de su antigua aliada, se ha sumergido en una guerra propia donde las reglas han dejado de importar.

El equipo sigue tras la pista de Nuria González, ‘La Madre’, pero cada avance solo revela un entramado aún más grande y peligroso.