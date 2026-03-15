Crítica a 'Entre Tierras 2': Megan Montaner mantiene a flote una segunda temporada con un fallo principal

Antena 3 suele tener buen ojo para los culebrones. Hay muchos ejemplos en su historia que demuestran que suele saber lo que se hace, y con 'Entre Tierras' no anduvo lejos. Protagonizada por Megan Montaner ha sido uno de sus mayores éxitos recientes, tras convertirse en 2024 en la serie más vista de la televisión en abierto. Y que arrasó en Netflix tras su reestreno en la plataforma. Lógico que tuviera una segunda temporada, y esta nos llega este domingo 15 de marzo a Atresplayer.

Nuevos episodios, nuevos culebrones, nuevos intereses amorosos, y nuevas movidas para el personaje de María, a la que interpreta Megan Montaner con mucha soltura. Pero el problema de esta segunda temporada es que da la impresión de que no se ha esperado lo suficiente. Porque parece estar hecha corriendo, sin dejar respirar a los personajes, y dándoles situaciones demasiado clichés y demasiado culebronescas. Algo que ya estaba presente en la primera temporada, sí, pero mucho mejor llevado.

La ficción de época comienza con María soñando con Manuel (al que interpretó Unax Ugalde), imaginándose con él en la cama. Hasta que despierta y recuerda que está muerto. En esta temporada lucha por mantener la tierra de los Cervantes frente a los cambios que amenazan con arrasarlo todo. Llegarán los Varela, que empezarán a comprar las tierras alrededor de su finca, dejándoles incluso sin electricidad en los primeros compases de la temporada. Hemos hecho un salto en el tiempo, de veinte años, pero eso no acaba de sentarle del todo bien, porque parece que no tiene muy claro en qué época se sitúa.

Hay momentos que parecen sacados del siglo anterior, y otros que hay demasiada modernidad tanto en expresiones como en situaciones. Los clichés los encontramos en los nuevos personajes masculinos, muchas veces subrayados con música de guitarras españolas que más bien parece una parodia que una historia seria. Sobre todo cuando aparece el personaje de Rodolfo Sancho, que ha vuelto a trabajar después de la tormenta con su hijo Daniel. De hecho, junto a Ginés García Millán, es el que más destaca de estos nuevos fichajes. Porque aunque José Pastor lo intenta, su Bosco es tan tópico que hasta sus expresiones parecen estudiadas hasta el milímetro para hacerle parecer antipático.

Hemos podido ver solo los dos primeros episodios de esta segunda temporada, de un total de 10, y por suerte, en esta tanda parece que el personaje de María, al menos, está feliz con su trabajo, con su casa, y con sus dos hijos. Porque en la primera temporada, lo único que hacía era sufrir. Aquí parece que vuelve a encontrar el amor gracias a Juan Toscano, el capataz del nuevo malo malísimo de esta temporada.

Visualmente, eso sí, 'Entre Tierras' sigue estando a muy buen nivel. Sobre todo ayudada por los preciosos exteriores que le proporciona Almería. Planos aéreos, secuencias en la playa... Todo queda perfectamente bien empaquetado para darnos siempre la sensación de estar allí con María en el campo. Pero sobran mucho los flashbacks del pasado de María, cuando muchos son demasiado sobreexplicativos para los que vimos ya la primera temporada.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho tendrán más que palabras en 'Entre tierras'.

El primer episodio termina con una casi tragedia, y ya nos veníamos venir otra nueva desgracia para el personaje de María. Pero por suerte anda por allí el capataz. Aunque María seguirá un poco a la gresca con su hija Manuela, a la que culpa de dicha tragedia. Ya en el segundo episodio las cosas empiezan a complicarse. Cosechas perdidas, deudas acumuladas, tensiones familiares... María parece que tiene que hacer frente a todo ella sola. Contra el mundo. Contra todo y contra todos. Y vuelve a desencadenar en una tragedia, que esta vez, María no puede frenar. Pero la fuera de Megan Montaner la hace especial. Hace que empaticemos, y que queramos que salga adelante.

Porque aunque 'Entre tierras 2' esté repleta de clichés, es gracias a Megan Montaner como consigue mantenerse a flote. La actriz se echa a la espalda toda la historia, y toda la responsabilidad. Y aunque a veces, como el personaje de María, tiene demasiados frentes abiertos, siempre consigue tener una buena decisión entre manos para solventar los problemas del guion.

Así que, en definitiva, aunque solo hemos podido ver dos episodios, la segunda temporada de 'Entre tierras' sigue la senda marcada por la primera temporada. Aunque da la impresión de haberse hecho demasiado deprisa, y de tensar demasiado la cuerda en algunas situaciones, haciendo a los buenos buenísimos y a los malos malísimos. Un buen culebrón que gustará a los fans de la primera, pero que a la vez les dejará una sensación agridulce de volver a ver lo mismo, pero peor.

Así es la temporada 2 de 'Entre tierras'

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de ‘Entre tierras’, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros.