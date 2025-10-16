La serie española protagonizada por Megan Montaner que está entre lo más visto de Prime Video

Con la aparición de las plataformas de streaming ha cambiado la forma de consumir televisión. Y otra de las ventajas de esta nueva manera de consumo es la segunda vida que tienen muchas de las series que se estrenaron hace años en las cadenas de televisión en abierto. Es el caso de 'Sin identidad', la serie protagonizada por Megan Montaner que se ha colado entre el contenido más visto de Prime Video.

Esta serie producida por Diagonal TV ('Sueños de libertad') combina intriga, emoción y denuncia social fue estrenada en Antena 3 en 2014 y concluyó en 2015 con su segunda temporada. Consta como decimos de dos temporadas de 9 y 14 episodios concretamente.

Megan Montaner encabeza el reparto de 'Sin identidad' en el que también figuran actores de la talla de Verónica Sánchez ('La favorita 1922'), Eloy Azorín ('La caza. Irati'), Daniel Grao ('Ángela'), Miguel Ángel Muñoz ('La Moderna'), Tito Valverde ('El comisario'), Lydia Bosch ('Mía es la venganza'), Jordi Rebellón ('Hospital central'), Antonio Hortelano ('Compañeros'), Elvira Mínguez ('Desaparecidos') y Victoria Abril ('Días de navidad'), entre otros.

¿De qué va 'Sin identidad'?

A los 27 años, María (Megan Montaner), una joven y atractiva abogada madrileña de clase alta, descubre que no es hija biológica de sus padres. Tras el impacto emocional, decide emprender una búsqueda obsesiva de sus orígenes.

Al investigar el oscuro y tétrico origen de su nacimiento, descubre una red de extorsión, robo y tráfico de bebés y se dispone a denunciar los hechos. Pero el asunto será mucho más complicado de lo que parece. Esta es una historia de venganza, la venganza de María, una niña robada.