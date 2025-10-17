El público dicta esta sentencia a 'Culpa Nuestra' en Prime Video con una queja en la que hay unanimidad

El fenómeno de la saga 'Culpables' ha vuelto a Amazon Prime Video con el estreno de la última parte de la trilogía, titulada 'Culpa Nuestra'. Con ella, la historia que narra las vidas de Nick, personaje interpretado por Gabriel Guevara, y Noah, papel que representa Nicole Wallace, toca a su fin.

Se estrenó esta pasada madrugada, estando disponible en más de 240 países, y en solo unas horas ya se encuentra el top 2 de lo más popular en la plataforma de streaming. Por delante solo se coloca -de momento- la ficción participada por RTVE 'Sin Gluten'.

Con 'Culpa Nuestra', Amazon Prime Video da carpetazo definitivamente a la trilogía basada en las novelas de la escritora Mercedes Ron y a un gran boom juvenil que empezó con 'Culpa mía'. Su lanzamiento era muy esperado y las expectativas depositadas, muy altas. Sin embargo, el sentir general es de una cierta decepción.

Buceando en las reacciones que está suscitando entre quienes ya han consumido 'Culpa Nuestra', podemos ver cómo son muchos espectadores los que coinciden en señalar que ha sido un cierre con muchos clichés y demasiado apresurado, dejando muchas cosas en el tintero.

Así, quienes han leído la novela de Mercedes Ron aseguran que "se han comido medio libro" en la adaptación. Sobre todo se echa en falta más desarrollo en algunas tramas y escenas icónicas como en la que Nick se entera de que el hijo de Noah es suyo o su presencia en el parto. Ambas cosas no se ven en la película y eso ha cabreado sobremanera a los fans.

El público dicta su veredicto a 'Culpa Nuestra': "Es la peor película de las tres"

Los comentarios, en muchos casos, son realmente demoledores. "Es la peor película de las tres. Volved a hacerla", "me quitaron cosas muy icónicas que no les voy a perdonar", "espere muchísimo, pero definitivamente me quedo con el libro" o "me sentí estafada" son algunas de esas primeras impresiones sobre 'Culpa Nuestra'.

"El tercer libro de 'Culpables' es el que peor te deja, es el más doloroso y la película lo único que me causó fue nada, de drama no había nada", ha apuntado otro espectador. Otros van más allá y señalan al director del largometraje: "Alguien que le pase el libro al director de #CulpaNuestra. Sé que la película jamás será igual al libro, pero no hay nada del libro en ella. Y eso que Mercedes Ron se supone que estaba involucrada en el guion. Como película divertida, como adaptación meh".



#CulpaNuestra



1. Es la peor película de las tres.

2. Se han comido medio libro.

3. ¿Cómo que Nick no ve el nacimiento de su hijo?

4. No veo nada de química entre ellos. Toda la que tuvieron en la primera, ha desaparecido.

5. Volved a hacerla, anda @PrimeVideoES — Alba🇪🇸 (@Alba_Ramista93) October 16, 2025

Ya medio termine de procesar la película. Estuvo bien pero por querer terminar todo tan rápido los últimos 30 minutos se volvieron sin sentido, nos merecíamos más desarrollo, una conversación de Nick y Noah, que Nick realmente luchará más por ella.. #CulpaNuestra — ꜰᴇꜰʏ ⸆⸉ (@taylorsbrics) October 16, 2025

Me quitaron cosas muy iconicas de culpa nuestra que no les voy a perdonar, sobretodo el como Nick se entera que será padre, “por cierto, es tuyo” ERA ICONICO!! #CulpaNuestra pic.twitter.com/wXaoj0NdBn — 𝐆𝐫𝐞 𝐑𝐢𝐨𝐫𝐬𝐨𝐧 🖤 (@Grecia_Melaniie) October 16, 2025

Cosas que NO perdono a prime por quitarnos estás escenas icónicas



1: la pelea de Nick con el hermano de lion en la boda

2: el mensaje de "por cierto es tu hijo"

3: La loquera de Noah al ver a Sofía en su habitación

#CulpaNuestra — Eli (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠) ❯❯❯❯ 🧡 (@AzulMedina_1D) October 16, 2025

Espere muchísimo por culpa nuestra, pero definitivamente me quedo con el libro. — Ваня🧬💛❄️🫶🏻🌑 (@fuente_vania) October 16, 2025

La parte en la que Nick se entera que Noah esta embarazada y se van a la persecución es tan?????? Aparte, el hecho de que nisiquiera dejaran que se enteraran juntos que iban a tener un niño?????? Y LO PEOR, Nick se perdió el nacimiento de su hijo???? NO LO ACEPTO!! #CulpaNuestra pic.twitter.com/EQLKT2QwlH — mari (@ruggescurls) October 16, 2025

El tercer libro de culpables es el que peor te deja es el más doloroso y la película lo único que me causó fue NADA, de drama no había nada.

El embarazo de Noah pasó sin pena ni gloria y Nick en coma, no presente en el parto, fue muy estúpido

#CulpaNuestra — eliza 🏒✨ (@fiennesjoftsel) October 16, 2025

hoy vi culpa nuestra y me sentí ESTAFADA, se metieron todo el desarrollo de la relación de nick y noah en el libro por el centro del ojete dios la escena del disparo toda mal hecha, nick perdiéndose el nacimiento del bebé, noah pasando todo sola (q era su miedo en el libro) etc pic.twitter.com/f8WHMt2URd — luz | showgirl era 🍋 (@swiftieasduki) October 16, 2025

Llevaron la película en 10x. Sí, hay frases y momentos icónicos, pero le quitaron demasiado a la historia del libro 😔 #CulpaNuestra — Valentina Clavijo (@vclavijo16) October 16, 2025

Alguien que le pase el libro al director de #CulpaNuestra yo sé perfecto que la película jamás será igual al libro, pero no hay nada del libro en ella :/ y eso que Mercedes Ron se supone estaba involucrada en el guion. Como película divertida, como adaptación meh. pic.twitter.com/0Ci3zG5Mo3 — Ale Lozada♡∞ (@RaWr_waffle) October 16, 2025

muy bonita y un buen final pero siento que todo fue demasiado rápido. para mí la mejor siempre será culpa mía, es donde de verdad sentías esa tensión, aquí todo es demasiado obvio #CulpaNuestra — paty ⋆⭒˚.⋆ (@pppatystar) October 16, 2025