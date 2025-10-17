El público dicta esta sentencia a 'Culpa Nuestra' en Prime Video con una queja en la que hay unanimidad

El fenómeno de la saga 'Culpables' ha vuelto a Amazon Prime Video con el estreno de la última parte de la trilogía, titulada 'Culpa Nuestra'. Con ella, la historia que narra las vidas de Nick, personaje interpretado por Gabriel Guevara, y Noah, papel que representa Nicole Wallace, toca a su fin.
Se estrenó esta pasada madrugada, estando disponible en más de 240 países, y en solo unas horas ya se encuentra el top 2 de lo más popular en la plataforma de streaming. Por delante solo se coloca -de momento- la ficción participada por RTVE 'Sin Gluten'.
Con 'Culpa Nuestra', Amazon Prime Video da carpetazo definitivamente a la trilogía basada en las novelas de la escritora Mercedes Ron y a un gran boom juvenil que empezó con 'Culpa mía'. Su lanzamiento era muy esperado y las expectativas depositadas, muy altas. Sin embargo, el sentir general es de una cierta decepción.
Buceando en las reacciones que está suscitando entre quienes ya han consumido 'Culpa Nuestra', podemos ver cómo son muchos espectadores los que coinciden en señalar que ha sido un cierre con muchos clichés y demasiado apresurado, dejando muchas cosas en el tintero.
Así, quienes han leído la novela de Mercedes Ron aseguran que "se han comido medio libro" en la adaptación. Sobre todo se echa en falta más desarrollo en algunas tramas y escenas icónicas como en la que Nick se entera de que el hijo de Noah es suyo o su presencia en el parto. Ambas cosas no se ven en la película y eso ha cabreado sobremanera a los fans.
El público dicta su veredicto a 'Culpa Nuestra': "Es la peor película de las tres"
Los comentarios, en muchos casos, son realmente demoledores. "Es la peor película de las tres. Volved a hacerla", "me quitaron cosas muy icónicas que no les voy a perdonar", "espere muchísimo, pero definitivamente me quedo con el libro" o "me sentí estafada" son algunas de esas primeras impresiones sobre 'Culpa Nuestra'.
"El tercer libro de 'Culpables' es el que peor te deja, es el más doloroso y la película lo único que me causó fue nada, de drama no había nada", ha apuntado otro espectador. Otros van más allá y señalan al director del largometraje: "Alguien que le pase el libro al director de #CulpaNuestra. Sé que la película jamás será igual al libro, pero no hay nada del libro en ella. Y eso que Mercedes Ron se supone que estaba involucrada en el guion. Como película divertida, como adaptación meh".
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.