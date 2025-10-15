Llega 'Culpa Nuestra' a Prime Video: fecha y hora de estreno, reparto y todo lo que se sabe del final de la trilogía

Si ha habido un fenómeno de Prime Video en nuestro país es la saga de 'Culpables', las películas basadas en las novelas de Mercedes Ron. Y tras el éxito de sus dos primeras entregas, este jueves llegará la tercera y última parte de la trilogía de 'Culpa mía'.

En este sentido hay que recordar que la segunda parte de la trilogía, 'Culpa tuya' se convirtió en su estreno en la película original internacional más vista en la plataforma. Ahora, la historia que narra las vidas de Nick (Gabriel Guevara) y Noah (Nicole Wallace) llega a su fin.

'Culpa Nuestra', la tercera parte de la saga se estrena a las 2:00 h. am en España este jueves 16 de octubre. La producción estará disponible para ver en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime y después de un gran evento de presentación, al que acudió El Televisero.

Gabriel Guevara ('Mare Fuori') y Nicole Wallace ('Ni una más') se meterán por última vez en la piel de Nick y Noah en 'Culpa Nuestra' dando carpetazo a la trilogía de las novelas de Mercedes Ron y un gran fenómeno juvenil que empezó con 'Culpa mía'.

Junto a ellos, en esta tercera parte volveremos a ver al reparto completo de la saga encabezado por Marta Hazas ('La Agencia'), Iván Sánchez ('Bosé', 'Hospital central'), Víctor Varona ('Cielo grande'), Eva Ruiz, Goya Toledo ('La agencia'), Gabriela Andrada ('Los herederos de la tierra'), Álex Béjar ('Élite'), Javier Morgade ('Desaparecidos'), Felipe Londoño ('Entrevías', 'Perfil falso' y la incorporación de Fran Morcillo ('La casa de papel') para dar vida a Simon.

¿De qué va 'Culpa nuestra', la tercera parte de 'Culpa mía'?

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable.

Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor?