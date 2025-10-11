La serie 'Sin Gluten' se puede ver completa fuera de TVE tras dar la campanada de audiencia en La 1

El pasado miércoles, TVE estrenó 'Sin gluten', su última gran apuesta de fición y lo hizo por todo lo alto. La serie protagonizada por Diego Martín lideró la noche con un impresionante 17% de cuota de pantalla y más de 1,2 millones de telespectadores de media a pesar de su tardío horario pues acabó a las 0:45 horas.

Un dato que permitió que 'Sin gluten' se convirtiera en el mejor estreno de una comedia en 10 años en TVE tras superar con creces a la competencia y dejando bajo mínimos a 'La agencia' de Telecinco, que anotó su mínimo histórico con un 7,6% y poco más de 500 mil espectadores.

Así, 'Sin gluten' consiguió además el mejor estreno de ficción de la temporada y del segundo mejor del año por detrás de 'La Favorita 1922' (17,1%) en Telecinco. Unos datos que no se ven en series españolas de prime time en abierto desde hace años.

TVE seguirá emitiendo doble episodio de 'Sin gluten' los próximos tres miércoles hasta completar la emisión de los ocho capítulos de la primera temporada. No obstante, desde este viernes la serie ya se puede ver completa en Amazon Prime Video pues la plataforma forma parte de la producción de la misma junto a RTVE y Onza.

Además en menos de 24 horas de su estreno, 'Sin gluten' ha conseguido situarse en el Top 1 de los diez mejores títulos en España superando a la película "Juego sucio" así como de 'Gen V', 'El verano en que me enamoré' y la película "Se requiere mantenimiento" que completan el Top 5.

Así es 'Sin gluten'

'Sin gluten' narra la historia de un chef de éxito que baja a los infiernos, interpretado por el actor Diego Martín. Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en esta comedia fresca y gamberra producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video.

'Sin Gluten' reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

¿De qué va la nueva comedia de TVE y Prime Video?

Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde.

Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.