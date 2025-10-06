Movistar Plus+ acaba de estrenar 'La buena suerte': Así es el thriller de Hugo Silva y Megan Montaner

Este lunes, 6 de octubre, ha llegado a Movistar Plus+ uno de los estrenos más potentes de la semana en la plataforma. Se trata de 'La buena suerte', un thriller dramático y policiaco cuyo eje argumental se centra en la búsqueda de la suerte en el día a día.

Es una adaptación de la novela de la periodista y escritora madrileña Rosa Montero. La directora del largometraje, de apenas 90 minutos de duración, asequible para quienes prefieren películas no demasiado densas, es Gracia Querejeta, de quien también corre a cargo el guion junto a María Ruiz.

"Dependiendo de la actitud de uno pasan unas cosas o pasan otras. El refrán dice que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Es verdad. No solamente tiene que ver con lo que te ocurre físicamente, sino con la actitud que tengas ante la vida". Así define la historia Querejeta.

'La buena suerte', participada por RTVE, se estrenó en las salas de cine este pasado verano, y ahora Movistar Plus+ la incluye en su catálogo cinematográfico. En cuanto al reparto, Megan Montaner ('La Caza') y Hugo Silva ('Marbella') encabezan el elenco protagonista. El plantel lo completan Miguel Rellán ("Sentimos las molestias"), Eva Ugarte ("Bajo terapia"), Ismael Martínez ("Quién a hierro mata") y Álvaro Rico ("El jardinero").

Sinopsis de 'La buena suerte'

Pablo (Hugo Silva) decide bajarse del tren en la estación de un pueblo de mala muerte, comprarse un viejo y destartalado piso frente a las vías y comenzar a vivir como si no fuera el reconocido arquitecto que en realidad es. Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo.

En el pueblo todo parece estancado menos Raluca (Megan Montaner), una mujer optimista abierta a las sorpresas que pueden cambiarte la vida para bien. Ella decidió confiar en su suerte, aunque la vida no siempre le presente su mejor cara.