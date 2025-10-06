Los 36 estrenos que llegan esta semana a Netflix, Prime Video, Movistar+, HBO Max o Disney+ del 6 al 12 de octubre

Octubre ya está aquí y eso solo puede significar una cosa: estrenos potentes en plataformas de streaming. Ya lo hemos avisado en el especial de estrenos mensuales, pero cada semana iremos desgranando los títulos más importantes que nos llegan en estos últimos meses del año. Netflix, SkyShowtime, Prime Video o HBO MAX compiten por tener la serie o la película más vista, y creednos cuando os decimos que la competencia este mes va a ser feroz. Para muestra, lo que nos llega esta semana.

En Netflix tenemos a dos mujeres fuertes, aunque en situaciones bastante dispares. Por un lado tenemos a Victoria Beckham contándolo todo en su documental homónimo. Por otro lado, el regreso de Kiera Knightley a la plataforma después de su serie ‘Palomas negras’, con un thriller de misterio en alta mar. Pero, hablando de mujeres fuertes, no podemos olvidarnos de ‘Nails’, la nueva serie española de SkyShowtime, con Cristina Castaño de protagonista. Una especie de ‘El club de las primeras esposas’ pero en un salón de manicura.

En esta semana destacan mucho los estrenos con firma española, porque tendremos la muy esperada ‘La suerte’, con Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, que estrena Disney Plus. O ‘El centro’, ficción centrada en el complejo mundo del CNI y que podremos ver a través de Movistar Plus+. Y ojo, que también tenemos que estar pendientes de la animación, con el regreso de Gumball, una de las series más originales de la pasada década. O la temporada final de uno de los animes más vistos de los últimos años, ‘My Hero Academia’, que estrena en exclusiva Crunchyroll.

Estrenos en Netflix

Victoria Beckham

Sinopsis: Victoria Beckham, la Spice Girl convertida en una reconocida diseñadora, muestra su tienda de Londres y habla de su vida mientras se prepara para la Semana de la Moda de París.

"Desde que su nombre saltó a la fama en los 90, Victoria Beckham ha sido una de las mujeres más reconocibles del mundo. Hoy Beckham está volcada en construir un imperio de la moda y ahora los fans podrán ver la historia que hay detrás". Así reza el comunicado oficial de Netflix sobre el documental que estrena sobre la que fuera una de las Spice Girls. Y ojo, el blanco de las burlas, afirmando que no sabia cantar, que esta demasiado delgada...

Ahora, gracias a este documental, podremos ver los entresijos de su negocio de moda y belleza. Con acceso exclusivo a ella, a su familia y a sus allegados, la serie explora su desarrollo en el punto de mirada mundial. Y entre los responsables, encontramos a la productora ejecutiva Nicola Howson (que ya produjo el documental sobre David Beckham) y Julia Nottingham, productora de 'Pamela: una historia de amor'.

Fecha de estreno: 9 de octubre

La mujer del camarote 10

Sinopsis: A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero, cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad.

Keira Knightley, en los últimos años, elige cuidadosamente cada película en la que trabaja. Quizá porque estuvo demasiado en el foco durante mucho tiempo, y ahora tiene la suerte de poder decidir su carrera como le plazca. En este caso, se embarca (y nunca mejor dicho) en la adaptación cinematográfica de la novela y éxito de ventas de Ruth Ware. Un thriller al estilo de Agatha Christie o las más recientes películas de 'Puñales por la espalda', también en Netflix. La actriz británica además está acompañada por Guy Pearce y Hannah Waddingham, a la que conocemos, entre otras cosas, gracias a 'Ted Lasso'.

Fecha de estreno: 10 de octubre

Estrenos en Prime Video

Sin glúten

Sinopsis: Una escuela de cocina se convierte en el telón de fondo de una conmovedora comedia que agita la redención, la inclusión social y los nuevos comienzos en una sabrosa mezcla de lecciones de vida.

'Sin glúten' iba a ser la nueva apuesta de RTVE (es una de las productoras junto a Prime Video), pero la plataforma de streaming se ha adelantado a su estreno. Creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, está protagonizada por Diego Martín junto a Alicia Rubio y Antonio Resines. Además, el reparto se completa con Adam Jezierski, Iñaki Ardanaz y Teresa Cuesta, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero. También los nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.

José Pastor, responsable de Ficción de RTVE, ya habló sobre la serie durante el FesTVal 2025 en Vitoria. "El cuerpo nos pide más comedia que nunca y, sin embargo, tenemos menos comedia que nunca. Después de tanta serie de época y thrillers, necesitábamos una comedia para reírnos. Teníamos aquí la receta perfecta. Creo que hay un punto de frescura y de riesgo. 'Sin Gluten' es una serie atrevida, con un perfil urbano, que acerca la televisión pública a otros públicos y targets. La comedia es un género muy incluyente, y eso es lo bueno que tiene".

Fecha de estreno: 10 de octubre

Estrenos en Movistar Plus+

La buena suerte

Sinopsis: Pablo decide bajarse del tren en la estación de un pueblo de mala muerte, comprarse un viejo y destartalado piso frente a las vías y comenzar a vivir como si no fuera el reconocido arquitecto que en realidad es. Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo, o incluso de sí mismo. En el pueblo todo parece estancado menos Raluca, una mujer optimista abierta a las sorpresas que pueden cambiarte la vida para bien. Ella decidió confiar en su suerte, aunque la vida no siempre le presente su mejor cara.

La directora Gracia Querejeta y la actriz Megan Montaner unen fuerzas para adaptar la novela de Rosa Montero. Estrenada este pasado verano en nuestro país, y con la producción de RTVE, también cuenta con Hugo Silva como otro de los protagonistas. Y es que se trata de un thriller dramático que realmente se centra en la búsqueda de la suerte en el día a día. "Dependiendo de la actitud de uno pasan unas cosas o pasan otras. El refrán dice que al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Es verdad. No solamente tiene que ver con lo que te ocurre físicamente, sino con la actitud que tengas ante la vida". Así define la historia su directora en una entrevista para RTVE. Mientras que Montaner habla sobre su personaje como alguien que "está inmersa en una rueda de hámster haciendo lo mismo siempre, sin motivación ni ilusión, pero con esperanza".

Fecha de estreno: 6 de octubre

El centro

Sinopsis: Ambientada en la actualidad, pero con ecos de la Guerra Fría, 'El Centro' es un thriller de espionaje que se adentra en el desconocido universo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La trama arranca con un asesinato que destapa una operación internacional y lleva a los protagonistas a una carrera contrarreloj para descubrir a un traidor en sus filas, mientras intentan desmantelar una conspiración liderada por el enigmático agente ruso Volkov.

La serie, creada por David Moreno, y con guion del propio David junto a Raúl López y Eva Saiz, es un thriller de espionaje actual y realista que explora los retos personales y profesionales a los que se enfrentan un grupo de Oficiales de Inteligencia del CNI en un mundo convulso que nos recuerda a los tiempos de la Guerra Fría. Así la define su director David Ulloa: "Siendo 'El Centro' una serie de espías, el reto estaba en no quedarnos solo ahí y darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto, profundizando todo lo que pudiésemos en cada uno de nuestros personajes. En eso los directores no somos muy distintos de esos espías. Vampiros emocionales que se cuelan en la intimidad de la gente y observan sin ser vistos. Gracias a eso entenderemos el compromiso de nuestro protagonista, Michelin, por una causa superior a pesar de todo el sacrificio que conlleva".

'El Centro' cuenta con un reparto coral encabezado por Juan Diego Botto ('Todos mienten'), Elena Martín('Creatura'), Israel Elejalde ('Las noches de Tefía'), Elisabet Casanovas ('La ruta'), Clara Segura ('El 47'), Tristán Ulloa ('El caso Asunta'), David Lorente ('Buscando a Coque') y Nacho Sánchez ('Mantícora'). "Nos influyó la invasión de Ucrania en el sentido de que buscábamos que fueran conflictos o que fueran temas bastante realistas. Entonces, todo eso estaba en prensa y empezamos a partir de ahí", explicó su creador David Moreno para ElHuffPost.

Fecha de estreno: 9 de octubre

Estrenos en HBO MAX

El maravillosamente extraño mundo de Gumball

Sinopsis: En Elmore, la realidad se tuerce y la vida familiar se vuelve extraña. Gumball arrastra a Darwin, Anaïs y a todo el pueblo a vivir aventuras: desde luchar contra la malvada comida rápida hasta enfrentarse a una IA que está colada por su madre. La serie es tan alocada que necesitaba un nuevo nombre.

La primera serie estuvo en antena entre 2011 y 2019 y se convirtió en un auténtico fenómeno global. Ya no solo por sus situaciones surrealistas y su humor absurdo, sino por su cínica mirada del mundo adulto... en lo que parecía una serie para niños. Mezclando continuamente técnicas de animación, Gumball se convirtió en un referente. Y ahora nos llega esta serie secuela, donde Gumball, Darwin y compañía se enfrentarán a nuevos retos. El creador Ben Bocquelet y los productores ejecutivos/directores de la serie Matt Layzell y Erik Fountain vuelven a ponerse a los manos de lo que, prometen, será una serie mucho más alocada. "Realmente, buscábamos hacer más de lo mismo, intentando elevar un poco el nivel y contar nuevas historias con los personajes que ya teníamos. Esa era la misión: hacer algo tan bueno o incluso mejor que lo que los fans ya conocían", contó Layzell a Animation Magazine.

Fecha de estreno: 6 de octubre

Estrenos en Disney Plus

La suerte

Sinopsis: Un tímido taxista, David, se convierte inesperadamente en el chófer de "el Maestro", una figura del toreo que sale de su retiro para recuperar el prestigio perdido. El Maestro está de capa caída y David le trae suerte. O eso dice.

Paco Plaza y Pablo Guerrero unen fuerzas junto a Boomerang TV para darnos esta comedia sobre toros que realmente no va de toros. Con Ricardo Gómez y Óscar Jaenada de protagonistas, pudo verse en esta edición del Festival de San Sebastián. La serie se ha filmado a lo largo de toda la geografía española, se han recorrido 6000 kilómetros de carretera, y se ha trabajado en más de 59 localizaciones y en las inmediaciones de varias plazas de toros de toda España: La Caprichosa (Talavera), Las Ventas (Madrid), La Misericordia (Zaragoza) o La Malagueta (Málaga), entre otras.

"Vivimos un momento en el que es muy fácil cavar una zanja que separa a los que piensan como nosotros de los que no, y eso genera mucha crispación. Hemos querido demostrar que a veces no hay que entender al otro para respetarle y llegar a quererlo", comentó Plaza durante la presentación de la serie.

Fecha de estreno: 8 de octubre

Estrenos en SkyShowtime

Nails

Sinopsis: Lina, Vanessa, Irene y Marilís son cuatro mujeres de distinto estrato social y diferente edad que se conocen en un salón de manicura. Sus repetidos encuentros darán lugar a una curiosa amistad que las hará cómplices, hasta el punto de tomar la decisión de rebelarse contra su realidad y provocar un tsunami emocional en sus familias.

SkyShowtime sigue apostando por ficción hecha en nuestro país, y este mes de octubre nos trae 'Nails'. Cristina Castaño ('Lume'), Marimar Vega ('Pacto de silencio'), Gracia Olayo ('La Mesías'), Teresa Cuesta ('Machos alfa'), Fernando Tejero ('La que se avecina'), Javier Antón ('Vaya semanita'), Juanjo Cucalón ('Amar es para siempre') y Raúl Mérida ('Regreso a Las Sabinas') son los protagonistas de esta serie creada por Araceli Álvarez Sotomayor. “'Nails' es una rebelión contra la realidad actual a la que las mujeres tienen que enfrentarse: imposiciones, estrés crónico, expectativas, juicios y etiquetas. Las protagonistas se atreven a decir ‘basta’ y fundan el ‘Club de las Mujeres Libres’, un espacio seguro donde no se les exige ser perfectas y pueden compartir secretos", explica en la nota de prensa compartida por SkyShowtime.

"Ellas están en un momento de transición. Nuestras madres, nuestras abuelas, se veían abocadas a ser madres, cocineras y cuidadoras, y el hombre era el que traía el dinero al hogar. No hay nada malo en esto, el problema es que la sociedad desprestigie ese papel y que le quite el poder a la mujer y se lo dé el al hombre solo porque es él quien trae el dinero", se sinceró Cristina Castaño con la revista Woman hablando sobre su papel en 'Nails'.

Fecha de estreno: 6 de octubre

Estrenos en Crunchyroll

My Hero Academia (Temporada Final)

Sinopsis: Las batallas finales entre héroes y villanos, sobre todo entre Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki, así como entre All Might y All For One, mientras el destino del mundo pende de un hilo.

Creado por Kōhei Horikoshi, 'My Hero Academia' (o en su original 'Boku No Hero Academia'), es considerado uno de los manga y anime más influyentes y famosos de la última década. De hecho, se podría incluir en el llamado Big3 junto a 'Guardianes de la noche' y 'Jujutsu Kaisen'. Después de casi 10 años (el anime comenzó en 2016), llega por fin la conclusión tan esperada del enfrentamiento entre Deku y Shigaraki. Una auténtica legión de fans los esperan, al igual que la supuesta adaptación a acción real (J.J. Abrams compró los derechos hace ya varios años). Con audiencias millonarias (cerca de 3 millones de media, aunque 'Guardianes de la noche' promedia más de 10), se sitúa entre los animes más vistos de la actualidad.

Vale, admitimos que la anterior temporada estuvo alargada de más. Pero es que a los anime les encanta estirar y estirar hasta la extenuación las batallas finales. Pero ya están todas las cartas sobre la mesa. Y por lo que hemos podido ver en los avances... nos espera un desenlace apoteósico. Y si nos quedamos con ganas de más, siempre nos quedará su serie derivada 'My Hero Academia: Vigilantes'.

Fecha de estreno: 4 de octubre

Más estrenos semanales: