La vida actual del actor Fernando Tejero, 60 años: de portero en 'Aquí no hay quien viva' al motivo de dejar 'La que se avecina'

Fernando Tejero quizá sea uno de los actores más conocidos de España entre generaciones. Porque ha protagonizado dos de las series más relevantes de las últimas décadas. Primero 'Aquí no hay quien viva' y, después, su serie hermana, 'La que se avecina'. Gracias a esos dos papeles, es reconocido tanto por millenials como por Generación Z.

Aunque el actor ha reconocido muchas veces que sigue sin estar cómodo con que le encasillen solo en esas dos series. Sobre todo después de la carrera que tiene a sus espaldas. O así quiso dejarlo claro en el podcast 'El acorde prohibido'. "Hice una película que se llamaba ‘Cinco metros cuadrados’ que era un drama social y me premiaron por ello [...] Vuelvo a la tele, gano pasta y yo estoy muy contento de haber estado allí, súper agradecido, pero también he hecho 50 películas, he estado 3 veces nominado a los Goya, he ganado un Goya [...] Y la gente en general te conoce por dos series que has hecho".

Pero es verdad que, al final, la fama que te da la televisión es incomparable. Al menos en nuestro país. Fernando Tejero, natural de Córdoba, ya había hecho pequeños papeles antes de interpretar a Emilio en 'Aquí no hay quien viva'. Pero todo eran personajes episódicos en series como 'Compañeros' o 'Periodistas'. Estudió en la escuela de Cristina Rota, donde estableció amistad con Alberto San Juan, Ernesto Alterio o Guillermo Toledo. Y, su gran oportunidad, le llegó con la serie de Antena 3 y su frase marca: "Un poquito de por favor".

"Yo estoy muy orgulloso de haber hecho ese personaje. Francino, al que le tengo un gran cariño, me dijo una cosa que me puso en una realidad muy potente. ¿Cuántos actores en este país consiguen con un personaje lo que tú conseguiste con este Emilio?", explicó en una entrevista para la Cadena SER. Y eso que, en un principio, Fernando Tejero no iba a dar vida a Emilio, sino a Paco el del videoclub. "Me dicen que el personaje mío es el del videoclub. Yo lo leo y les digo que quería ser el portero", recordó en Los 40. "Le dije a Alberto Caballero que vivía en la calle Atocha y que el portero de mi finca era un rocker. Con un flequillazo al estilo Loquillo. Rompamos un poco el tópico"

Al final, la mejor decisión de todas. Porque Emilio era una de las bases para que 'Aquí no hay quien viva' funcionara (y siga funcionando tantos años después). Pero no es eso solo su carrera. Porque el actor ganó el Goya a Mejor Actor Revelación por 'Días de fútbol', en plena vorágine de la serie de Antena 3. E incluso fue el actor elegido para dar voz al protagonista animado de 'El espantiburones', cuya voz original era Will Smith. De hecho, compartió doblaje con María Adánez, con la que también compartía serie. Era el punto álgido de 'Aquí no hay quien viva' y se notaba.

Tras el final de la serie, Fernando Tejero siguió trabajando en el cine, con películas como 'Fuera de carta', por la que volvió a ser nominado a los Goya (perdiendo contra Jordi Dauder). O 'Cinco metros cuadrados', reencontrándose con Malena Alterio, su pareja en 'Aquí no hay quien viva'. Hasta que volvió a llamar la televisión, y llegó 'La que se avecina', donde interpreta a Fermín Trujillo, desde 2009 hasta la actualidad. Aunque en varias ocasiones ha afirmado que, entre las dos grandes series, prefiere 'Aquí no hay quien viva'. “A fin de cuentas, es el mismo tipo de comedia, pero ‘Aquí no hay quien viva’ era más realista. Era más auténtico y la comedia era más blanca. En ‘La que se avecina’ es todo más esperpéntico, es más cómic”, confesó en el podcast 'El Acorde Prohibido'.

De ser el portero de España a su ruptura más traumática

"Viví en una época en la que te señalaban con el dedo, donde viví el bullying en la escuela, en la calle y en todos los sitios". Así hablaba Fernando Tejero en El Hormiguero sobre cómo vivió su orientación sexual durante su adolescencia. "Llegué a los 27 años y seguí sin decirlo, hasta que llegué a la Escuela de Arte Dramático donde te enseñan a ser cómo eres y fue la primera vez que dije que soy homosexual".

"Tenía mucha pluma y la voz afeminada y tengo rozadas las cuerdas vocales de impostar la voz. Me quité la pluma por el dedo acusador de la sociedad", confesó en el podcast 'La primera impresión'. Y es que le costó mucho hablar públicamente de su orientación sexual. De hecho, tuvo que salir del armario casi a la fuerza, cuando contó que había roto con su pareja, Miguel Ortiz, Mr. Gay España 2012. Tras él, inició otra relación con Pascual Cantero, cantante conocido como Muerdo. Pero cuando llegó el fin entre ambos, coincidieron en la vida del actor la muerte de su perra y la de un familiar, lo que le sumió en una profunda depresión.

"Conseguí salir de esa prisión que es una depresión. Tuve días en los que me costaba levantarme de la cama, que era incapaz de salir de ella", se abrió en una entrevista para 20 Minutos. "Las enfermedades mentales se han convertido en una epidemia silenciosa que cada vez está teniendo más magnitud. Además de tender a la melancolía, yo he pasado por una depresión muy grande y afortunadamente me puedo pagar un psicólogo. Sin embargo, hay criaturas mileuristas que, por desgracia, no se lo pueden permitir".

Actualmente, Fernando Tejero acaba de despedirse de su personaje en 'La que se avecina'. "La vida son etapas y yo siento que ya del personaje de Fermín está todo contando, ya estoy en otro barco", contó en 'El Hormiguero'. "Yo tenía pensado en irme hace ya unas temporadas porque me canso de hacer siempre lo mismo. Estoy muy contento con el personaje pero son etapas, y uno sabe cuándo cerrarlas", explicó por su parte en 'La Revuelta' sobre el motivo real por el que ha querido desprenderse del personaje de Fermín en la serie de los hermanos Caballero.

"No me voy por prejuicios ni por nada, estoy súper agradecido a los hermanos Caballero y a mis compañeros. Cuando no me siento cómodo en un sitio es porque se ha acabado", se justificó Fernando Tejero en el programa de Broncano, aclarando que no existen malos rollos con el equipo.

«He hecho 50 películas y la mayoría de la gente no lo sabe» #LaRevuelta pic.twitter.com/BQC5sDo6s1 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

Así que ahora el actor está más centrado en otros proyectos, como su obra de teatro 'Camino al zoo' en el teatro Bellas Artes de Madrid; la próxima película de Amenábar, 'El cautivo', o también es el fichaje estrella de la nueva serie de TVE 'Sin gluten', junto a Antonio Resines, que está creada además por una guionista de 'La que se avecina' y 'Machos Alfa'.