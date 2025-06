La vida actual del actor Nacho Guerreros, con 54 años: de ser Coque en 'La que se avecina' a su increíble cambio físico

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más influyentes de la historia de la televisión en nuestro país. Y aunque sus últimas temporadas no estuvieron a la altura de la leyenda, sí que consiguió mantenerse el nivel muy por encima de otras series coetáneas que no han aguantado tan bien el paso del tiempo. Porque es que se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Sus audiencias eran millonarias, liderando lo más visto del día cada vez que estrenaba episodio.

Los guiones tan ágiles y atemporales siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Pero también "Mátala, Juan". Aunque en las últimas temporadas llegaron nuevos personajes, y algunos de ellos sí que funcionaron, pero otros no fueron tan aceptados por el público. Es el caso de Jose María, interpretado por Nacho Guerreros, que también hizo sus labores de portero. No acabó de calar entre los fans de ‘Aquí no hay quien viva’. No pegaba con el resto. Su humor era diferente, y fue uno de esos nuevos nombres que no acabaron de cuadrar en la mítica serie de Antena 3.

Pero sí que tendría una nueva vida en ‘La que se avecina’, su serie hermana. La ficción de Telecinco tenía (y tiene) un humor bastante más acorde con ese tipo de personajes. Así que Nacho Guerreros, con su Coque, consiguió conquistar a la audiencia y es uno de los personajes más antiguos de la serie. “Yo nunca me había considerado un actor capaz de hacer comedia hasta que no llegó ‘Aquí no hay quien viva’”, explicó en una entrevista para Koax Magazine.

Nacho Guerreros es Cogue en 'La que se avecina'.

Y es que el actor lleva desde el comienzo en ‘La que se avecina’, serie que le ha hecho famoso en todo el país. “‘La que se avecina’ es un pilar fundamental en mi carrera, me ha dado a conocer no sólo en España sino también fuera y un personaje como ‘Coque’ es un caramelo para cualquier actor. Además todo el respaldo de la audiencia, del público. Estas loterías pasan muy poco en mi profesión, así que me considero un total privilegiado”, contó en la misma entrevista.

Su Coque empezó ejerciendo de portero de la urbanización y fue creciendo entre el público, convirtiéndose en uno de los más queridos por los fans. “Los chavales se te arrodillan, se llevan las manos al corazón en señal de agradecimiento, de que te quieren. La gente mayor nos da las gracias porque les hacemos olvidarse de sus problemas. Eso, realmente, es el mejor premio que te pueden dar”, contó en el podcast Animales Humanos.

Pero, antes de ser uno de los personajes clave de la ficción de los hermanos Caballero, Nacho Guerreros ya había hecho sus pinitos en el mundo de la interpretación. Ya había participado en series como '¡Ala...dina!', 'A las once en casa' o 'Manos a la obra'. Y también en el mundo del teatro, con producciones como 'Don Gil de las Calzas Verdes' o 'Bent', con la que consiguió un premio de la Unión de Actores. "El día antes de comenzar 'Aquí no hay quien viva' me temblaban las pierdas porque me imponía mucho respeto y no quería defraudar", recordó Nacho Guerreros en el medio Segre. "Pero me trataron de maravilla y estuve muy arropado por mis compañeros".

Actualmente compagina su trabajo en la serie de Mediaset con producciones teatrales. Y hace poco saltó a los titulares denunciando la situación que vive el barrio de Tirso de Molina, uno de los más céntricos de Madrid. "Estoy justamente en la plaza de Tirso de Molina, yo vivo muy cerca, paso todos los días por esta zona varias veces", empieza contando en un video en sus redes. "Los vecinos y comerciantes hemos experimentado una decadencia abismal del barrio unido a una inseguridad ciudadana que ya es insostenible [...]. "Esto no lo queremos para nuestro barrio, al menos yo como ciudadano, no lo quiero para mi barrio, mi ciudad ni para mi país".

Su próximo proyecto es junto a Paula Echevarría y William Levy. Se trata de la serie 'Arcadia', ficción escrita por Lidia Fraga y Jacobo Díaz ('Hierro'). Se estrenará en SkyShowtime y está dirigida por Jorge Saavedra, responsable de las últimas entregas de 'Los misterios de Laura'. La serie se define con la siguiente frase: "escapar del pasado es fácil. Escapar de uno mismo es imposible". Aún no hay fecha de estreno, pero Nacho Guerreros contará con uno de los personajes principales.

En los últimos años, Nacho Guerreros también ha destacado por su impresionante cambio físico a sus 54 años. "Mis amigos flipan cuando me ven tan fuerte. Cuanto mayor estoy, mejor me encuentro y no voy a dar un paso atrás", contó en una entrevista para Men's Health. "A partir de los 30 entendí que tenía que hacer algo con mi cuerpo, cuidar mi alimentación y demás".

Cuidar la alimentación y entrenar todos los días son sus pilares fundamentales. Aunque admite que siempre es difícil por los rodajes y por sus viajes con el teatro. Al final, no puedes comer siempre lo que quieres, porque hay caterings que no destaca por sus alimentos bajos en grasas. Pese a ello, consigue volver siempre a su rutina, y es uno de los aspectos de los que más orgulloso está en su vida actual. "Ahora entreno, hago dieta, como saludable, no fumo, no bebo y tengo buenos hábitos".