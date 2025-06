La vida actual de Vanesa Romero, 47 años: la actriz que dejó 'La que se avecina' por esta razón y se divorció de su creador

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más influyentes de la historia de la televisión en nuestro país. Y aunque sus últimas temporadas no estuvieron a la altura de la leyenda, sí que consiguió mantenerse el nivel muy por encima de otras series coetáneas que no han aguantado tan bien el paso del tiempo. Porque es que se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Sus audiencias eran millonarias, liderando lo más visto del día cada vez que estrenaba episodio. Y sí, algo que hay que contar a favor es que está disponible en plataformas de streaming, lo que consigue que cada semana muchas de sus escenas se sigan haciendo virales.

Los guiones tan ágiles y atemporales siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Pero también "Mátala, Juan". Y, sobre todo, la forma en la que tenían que llamarse entre ellos. Ahí tenemos a 'La Chunga', 'La pantumaca' o 'Inga', como llamaba el personaje de Llum Barrera a Vanesa Romero. Sobre todo por su pelo rubio, su altura y su aspecto de modelo.

Y es que la actriz alicantina tenía un pasado en el mundo de la moda. No solo fue Miss Alicante en 1998, sino que esto le llevó a participar en el certamen de Miss España. Y, aunque no ganó ninguna de las bandas principales, gracias a su presencia en dicho certamen consiguió despegar su carrera tanto como presentadora como actriz. Participó dando vida a personajes episódicos en series como 'Ala...dina' y 'A tortas con la vida', antes de llegar a su primer gran papel: Ana en 'Aquí no hay quien viva'.

Tras su paso por la ficción de Antena 3, también dio el salto a su serie hermana, 'La que se avecina', donde ha estado interpretando a Raquel Villanueva durante 165 episodios. Aunque por ahora ha abandonado la serie debido a problemas de agenda, como contó en Pronto. "No volveré a 'La que se avecina' porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie".

Su carrera como actriz no ha estado repleta de grandes proyectos, pero sí que la hemos ido viendo como presentadora en algunos programas especiales navideños, participó en 'Masterchef Celebrity', siendo la tercera expulsada de su edición; y también en cine, con películas como 'Padre no hay más que uno 4', o 'Hotel Bitcóin'.

Vanesa Romero: de ser Raquel al traumático matrimonio con el creador de 'La que se avecina'

Pero si hay algo que también marcó su vida en los últimos años, e hizo que su nombre saltara a las portadas de la prensa rosa, fue su relación con Alberto Caballero. Ambos se conocieron durante el rodaje de 'Aquí no hay quien viva', y tras alrededor de seis años de noviazgo decidieron dar el paso con una boda sorpresa tras años de apariciones públicas como pareja. No obstante, su matrimonio fue breve. Se separaron en diciembre de 2012 y el divorcio se hizo oficial a finales de 2013, apenas tres meses después de casarse. Según declaraciones de ambos, su separación se debió a "diferencias irreconciliables", aunque han mantenido una relación cordial tras el divorcio.

Vanesa Romero en 'La que se avecina'.

Y dicen las malas lenguas que se debió a la presencia de una tercera persona, que podría haber sido la expareja de Caballero, la también actriz María Adánez. Porque el creador de la serie había terminado su relación con Adánez para justo comenzar la de Romero. Aunque cada uno fue por su lado. María Adánez se casó con su pareja David Murphy en 2010, divorciándose en 2013. Tanto Vanesa Romero como Alberto Caballero, después de su separación, han mantenido una relación cordial. De hecho, han seguido trabajando juntos en 'La que se avecina'. "Nos tenemos mucho cariño y nos lo seguiremos teniendo siempre", dijo la actriz en unas declaraciones para la revista ¡Hola!.

En su vida amorosa copó nuevas portadas por su relación con el presentador Santi Burgoa, con el que protagonizó otra sonada ruptura en junio de 2024 después de dos años de relación. Sin embargo, actualmente no tiene tiempo para tener otra pareja. "No, en este momento estoy muy tranquila. Tengo otro tipo de amor, a familia, amigos, animales... Disfrutando de esta etapa, es una bonita etapa y muy contenta, la verdad, muy tranquila", confesó recientemente a Europa Press.

En los últimos años, ha publicado varias novelas y también la hemos podido ver en varias obras de teatro y saltando a la dirección en el mundo de los cortometrajes. "Tenía ganas de probar este camino. Después de tantos años dedicándome al mundo de la interpretación, siempre delante de la cámara, tenía muchísima curiosidad por saber qué pasa detrás. Así que decidí apostar por ello y la primera experiencia la verdad que nos fue tan bien que me animó a seguir", contó en una entrevista para 22 minutos con.