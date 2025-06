La vida actual del actor Eduardo García, a los 33 años: el drama del hijo de José Luis Gil tras su despido de 'La que se avecina'

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más influyentes de la historia de la televisión en nuestro país. Eso es así. No hay discusión. A la vista está que, con el paso de estos años, se ha convertido en una auténtica serie de culto. Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Sus audiencias eran millonarias, liderando lo más visto del día cada vez que estrenaba episodio. Y su inclusión en plataformas como Netflix le han dado una nueva vida, acercándola a nuevas generaciones que siguen viéndose reflejadas en muchos de los personajes.

Los guiones tan ágiles y atemporales siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose. Una de las más famosas en su momento, obviamente, fue "Un poquito de por favor". Pero también "Mátala, Juan" o "Pero tranquilita, ¿eh?". Esta última era obra de Eduardo García, que dio vida a Josemi, el hijo de Juan Cuesta. El joven actor tenía apenas 11 años cuando empezó en la serie de los hermanos Caballero. Su personaje, Jose Miguel (su padre siempre le llamaba por el nombre completo), era uno de los más pequeños del reparto. El carácter contestatario y rebelde del personaje convirtieron a Josemi en un dolor de cabeza para sus padres, a los que interpretaban Jose Luis Gil y Loles León.

Eduardo García, del éxito de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' a estar arruinado en la actualidad

Eduardo García dio vida a Josemi en 'Aquí no hay quien viva'.

Su amistad con Emilio, y luego con el llamado Consejo de Sabios, es decir, con Paco el del videoclub, Roberto o incluso el padre de Emilio, le convirtieron en una parte fundamental de la serie. Josemi funcionaba sobre todo gracias a la maravillosa interpretación de Eduardo, que hizo suyo al personaje. En el programa de Nil Ojeda, Club 113, el joven actor habló sobre su etapa en la serie de Antena 3... y no todo eran buenos recuerdos. "Yo tenía 12 años y considero que un niño con 12 años tampoco hay que ponerle una venda, pero hay cosas que no debería haber visto. Yo llegaba a mi casa y le contaba a mi padre lo que había visto (...) Mi padre siempre me ha aconsejado bien, pero creo que son cosas que me vinieron antes de tiempo".

Pero es que este jueves 5 de junio en 'Tardear' también ha hablado sobre lo que supuso para él el paso por la famosa serie. "Siempre he tenido ganas de vivir un poco esa infancia que no viví... Como fue tan prematuro y fue tan repentino, claro, yo era un chaval de 12 años. Ciertas cosas que los chavales de 12 años hacían como todos, pues yo ya me vi coartado para hacerlas". Y es que actualmente, Eduardo García no pasa por su mejor momento profesional. Alejado de la actuación, trabaja como camarero en un bar de Toledo, donde le encontró el equipo del programa.

Eduardo García ha hablado en 'Tardear' de los problemas en su vida tras 'La que se avecina'

"Me costó reconocerle, está muy cambiado. Me contó que en estos últimos diez años ha vivido los peores momentos de su vida. Que ha tenido malas compañías que le llevaron a hacer cosas que no debía", explicó Álex Álvarez, reportero de 'Tardear'. Además, el actor le confirma que actualmente vive con pocos ingresos y que ha hecho "amagos" para volver al mundo de la interpretación. "Ha intentado ponerse en contacto con compañeros de 'La que se avecina', pero me dice que está decepcionado porque algunos directamente no le han cogido el teléfono". García le asegura al periodista que "nadie" le avisó de su "despido" de 'LQSA': "De un día para otro se fue. Quiso volver, pero no pudo".

Porque, como muchos miembros del reparto de 'Aquí no hay quien viva', también dio el salto a su serie hermana 'La que se avecina', creada por los hermanos Caballero. Pero su presencia en la ficción de Telecinco no acabó de cuajar, y eso que también daba vida al hijo adolescente de José Luis Gil, aunque bajo el nombre de Francisco Javier. Su personaje no consiguió tener el mismo peso y solo apareció en las primeras temporadas de la serie.

Edu García, en su aparición más reciente, en el podcast "Club 113" en el año 2022

"He estado bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante, para qué nos vamos a engañar. A ver, tampoco he sido malo, pero sí que he sido muy golfete", ha confesado en el programa de Telecinco. Y es que, tras su paso por ambas series, dejó de lado por completo el mundo de la interpretación, dando el salto al de la música. Fundó el grupo de rap LFAM y lanzó la canción 'Los burlaos'. Un vídeo que se hizo viral porque, en este, aparecía el actor consumiendo droga con sus amigos. Y claro, al igual que pasa con muchos niños actores, esta nueva imagen chocó de golpe con la que el público tenía de él.

Así que, actualmente, se centra en el mundo del streaming (rebautizado como Dudu), trabaja de camarero y ha tratado de volver poco a poco al mundo de la actuación. Aunque por ahora no está funcionando, como reveló el reportero de 'Tardear' tras hablar con él.