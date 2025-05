La vida actual de Santiago Ramos, a los 75 años: el actor de 'Aquí no hay quien viva' que se retiró por una enfermedad incurable

Si hay una serie sobre la que hemos hablado largo y tendido, sobre todo por su influencia en nuestro país en las últimas dos décadas, esa es 'Aquí no hay quien viva'. El título creado por Iñaki Ariztimuño y Alberto Caballero es un pilar fundamental de nuestra ficción reciente, y es imposible negar lo que ha conseguido. Su rapidez de diálogos, sus situaciones absurdas y su ambientación similar a los famosos tebeos de '13 Rue del Percebe' calaron en el público. Y ya no solo durante sus temporadas de emisión, en las que lideraba las audiencias cada semana, sino también en la actualidad. Porque, si hay una serie que está sobreviviendo al paso del tiempo, y además convirtiéndose año tras año en una serie de culto, esa es 'Aquí no hay quien viva'. Sobre todo gracias a su presencia en plataformas de streaming como Netflix o Prime Video.

Ni siquiera las 15 temporadas de 'La que se avecina' han conseguido borrar el recuerdo de Emilio, Belén, Paloma Cuesta o La Pija. Muchas de sus situaciones siguen haciéndonos reír, los memes siguen recorriendo Internet ("Un break para un coffee") y sus frases siguen usándose ("y punto en boca"). Y aunque no siempre se mantuvo fresca y relevante (las últimas temporadas sufrieron un poco con la poca aceptación de los nuevos personajes), siempre fue fiel a su estilo y su humor. Si hubo un punto de inflexión, ese fue el coma de Paloma Cuesta, interpretada por Loles León. Pero también la aparición de nuevos personajes en la segunda temporada, con La Hierbas y su marido, Andrés Guerra, al que dio vida Santiago Ramos.

Este actor, nacido en Salamanca, ya tenia una amplia trayectoria antes de fichar por 'Aquí no hay quien viva'. Es decir, antes de entrar en la serie de Antena 3, ya había participado en más de 50 películas, bajo la dirección de nombres tan importantes de la historia de nuestro cine como Imanol Uribe, Antonio Del Real, Luis García Berlanga, Fernando Trueba o Ricardo Franco. Pero es que además ya era un flamante ganador del premio Goya gracias a su interpretación en 'Como un relámpago', dirigido por Miguel Hermoso. Santiago Ramos siempre ha tenido un toque diferente gracias a su rasposa voz, muy característica, al igual que una presencia imponente. Pero que también mezcla con una apariencia de persona corriente, que podría ser perfectamente tu vecino.

Santiago Ramos da vida a Rafael en 'Como un relámpago', película por la que ganó el Goya.

"Cuando eres actor, no tienes ni idea de por dónde va a ir la vida. Simplemente quieres ser actor. Te consideras o tienes una vocación que, en mi caso, desde muy niño. Simplemente he convertido el sueño en realidad", explicó para la televisión Salamanca. "Ser actor es una vocación, un trabajo que me cuesta pero que me divierte hacerlo". Y es que la carrera de Santiago Ramos se ha extendido a más de tres décadas, aunque su fama se la deba en parte gracias al personaje de 'Aquí no hay quien viva', que es cuando se convirtió en alguien reconocido por el gran público. "La televisión es el medio que te da más popularidad [...]. Las generaciones van saliendo y depende en el momento en el que estés. No me molesta que me reconozcan por 'Aquí no hay quien viva'".

Pero, tras su salida de la serie en 2006, el actor salmantino dejó de aparecer en televisión y también en cine, centrando su carrera más en el teatro. Con obras como 'La fiesta de los jueces', versión de 'El cántaro roto', del alemán Heinrich von Kleist, o 'Páncreas', junto a Alfonso Lara, comedia escrita en verso por Patxo Tellería y dirigida por Juan Carlos Rubio. Pero tras esta función, Santiago Ramos desaparecía de los escenarios y casi de la vida pública. Hasta que en 2022, su familia reveló la realidad tras esta desaparición: Santiago Ramos sufría de Párkinson desde 2015.

"No es verdad. No está arruinado ni tampoco está en la miseria. Le diagnosticaron Parkinson y está muy bien cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente", explicó su mujer Paca Almenara en Socialité. María Adánez, su hijastra, y con la que coincidió en 'Aquí no hay quien viva', también habló de cómo había evolucionado la enfermedad de Santiago. "Es el marido de mi madre, está atravesando su enfermedad, está bien, llevándola dignamente con su familia querida, en una casa maravillosa, con sus hijos, hijas y nietos y dentro de lo doloroso que es una enfermedad, tranquilo y feliz", contó para Europa Press.