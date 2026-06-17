Amazon Prime Video anuncia la decisión tomada sobre el futuro de 'La que se avecina' y si habrá temporada 18

Este miércoles, 17 de junio, Amazon Prime Video ha celebrado un evento, al que ha asistido El Televisero, en el que ha presentado los contenidos y proyectos que aterrizarán en la plataforma próximamente en un momento señalizado en rojo en la compañía, pues este 2026 se cumplen diez años de Prime Video en España.

Y en ese encuentro con la prensa se ha confirmado la renovación de 'La que se avecina', la comedia producida en colaboración con Mediaset España, por una decimoctava temporada. Así, la longeva ficción de los hermanos Caballero tendrá garantizada su continuidad a pesar de las dudas que circulaban hasta ahora por la ausencia de noticias más allá de la decimoséptima, cuyo rodaje se encuentra en marcha. Llegará en exclusiva a Prime Video a finales de este mismo año.

El creador y productor, Alberto Caballero, ha hecho oficial la información en dicha convocatoria, avanzando, además, lo que se espera de esa nueva tanda de capítulos. Como líneas maestras, se apostará por "más descontrol y caos" y "más cachondeo" si cabe en las tramas. Al hilo, el también guionista ha defendido que "el secreto para que el público quiera más es la incorrección de los personajes" y que la serie continúa muy viva a pesar del paso de los años porque "es un contenedor de la actualidad".

Así, se disipan todos los temores a que Contubernio, la productora audiovisual de 'La que se avecina', optará por dar carpetazo a la ficción protagonizada por Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Nacho Guerreros, Eva Isanta, Loles León, Petra Martínez o Pablo Chiapella como ha ocurrido con otras series suyas como 'Machos Alfa' o 'Muertos S.L.' (Netflix), que finalizarán definitivamente con su sexta y cuarta temporada respectivamente.

La temporada 17 de 'La que se avecina', en fase de rodaje, se estrenará en Prime Video a finales de año

Hay que recordar que, hasta hoy, la 17 era la última confirmada por Mediaset y Amazon Prime Video después de que ambas empresas renovaran la ficción in extremis por dos nuevas tandas cuando parecía que la comedia podría decir adiós para siempre. La número 16 ya está disponible en la plataforma desde finales de 2025 y la 17 se encuentra en fase de grabación con un reparto que se preserva inalterable.

Nacho Guerreros, Jordi Sánchez, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Nathalie Seseña y Macarena Gómez se mantienen en el elenco, siendo los más veteranos de 'La que se avecina'. Junto a ellos también seguirán otras caras emblemáticas como Carlos Areces, Petra Martínez, Miren Ibarguren, María Adánez, Adriá Collado. Tampoco desaparecerán del elenco artístico Mamen García, Margarita Asquerino, Ana Arias, Raúl Peña, Rocío Marín, Carlos Chamarro y Ainhoa Larrañaga.

Asimismo, y a falta de conocer si habrá algún fichaje nuevo o algún importante cameo, gracias a publicaciones de los actores también podemos confirmar que conservan sus papeles Luis Merlo, Paz Padilla, Loles León, Félix Gómez y Emilio Gavira, integrando así un amplio y sensacional plantel interpretativo.