Notición con 'La que se avecina': Se confirma la renovación de la serie por dos temporadas más

Después de muchos rumores sobre que 'La que se avecina' podría despedirse definitivamente tras 17 años en antena y 15 temporadas, Mediaset y Amazon Prime Video han sorprendido este domingo al anunciar que la comedia creada por los hermanos Laura y Alberto Caballero continuará con nuevas entregas.

Así, en el marco de la segunda edición del South International Series Festival, que se está celebrando en Cádiz y al que ha acudido El Televisero, la cadena y la plataforma han confirmado la renovación de 'La que se avecina' por dos nuevas temporadas de ocho episodios cada una como las últimas.

Las nuevas temporadas de la exitosa comedia, que Mediaset España

produce en colaboración con Contubernio Films, se estrenarán en exclusiva en

Prime Video como parte de la suscripción Prime, antes de su emisión en abierto en Mediaset España.

De este modo, 'La que se avecina' se garantiza su continuidad al menos hasta la temporada número 17 que se emitirán entre 2025 y 2026. Una decisión que llega tras meses de rumores sobre el final de la ficción después de que muchos actores incluso confirmaran el final o dejaran entrever que podría ser la última temporada.

No obstante, recientemente, Alberto Caballero ya dejaba entrever a través de un hilo en "X" de una posible renovación de la comedia vecinal protagonizada por Fernando Tejero, Pablo Chiapella, Eva Isanta, Jordi Sánchez y Nathalie Seseña, entre otros.

Alberto Caballero, feliz por la renovación de 'La que se avecina'

"La que se avecina es una cosa muy extraña todo lo que ha pasado con ella. Y llega un momento en que es una cuestión de responsabilidad social. Yo según me voy haciendo mayor va pesando menos mi interés personal como la satisfacción que da toda la respuesta que tiene en la gente bien sea en la calle o a través de las redes. Cuando la gente te agradece el efecto casi terapéutico que tiene en ellos pues tenemos que hacer todo lo posible por poderla seguir haciendo y compatibilizar las necesidades de Mediaset, de Prime y nuestras propias carreras personales para poder sacar adelante esto porque sino nos vamos a sentir realmente mal", destacaba Alberto Caballero tras el anuncio de la renovación.

"Estamos en una especie de síndrome de Estocolmo con nuestros fans, a los que estamos agradecidos no, lo siguiente. No nos explicamos por qué se siguen viendo continuamente los capítulos y por qué esa muestra de cariño que es como si nos tocara el Euromillón. Estamos super felices vamos a hacer dos temporadas más, lo hablamos con el equipo de guion y con los actores para saber si les hacía ilusión seguir y todos dijeron que sí y fue muy emocionante", añadía el productor y creador de la ficción.

"'La que se avecina' es uno de los activos más preciados de Mediaset España y una de las marcas más reconocidas en nuestro país. Con la ayuda de Prime Video hemos logrado ampliar dos temporadas más este monumento de la cultura popular española situándola como la serie española ‘viva’ más longeva, dentro de un mercado en el que poquísimas series alcanzan una cuarta temporada. El mérito de Alberto y Laura Caballero es inmenso y también lo es el reparto que sigue igual de fresco y divertido que en los primeros días", recalca por su parte Ghislain Barrois, director de la División de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España.

Con esta renovación por dos nuevas temporadas, los hermanos Caballero confían en que de tiempo para que José Luis Gil pueda volver a 'La que se avecina'. "Hacer dos temporadas más significa darle tiempo a José Luis Gil para que se recupere y pueda volver a la serie", aseveraba al respecto Laura Caballero.

Habrá que ver si en estas dos nuevas temporadas de 'La que se avecina' se producen más regresos a la ficción como los de María Adánez, Adriá Collado y Luis Miguel Seguí, que participan de una manera u otra en la temporada 15 que estrena Prime Video el próximo 18 de noviembre. "Si me llegan a decir que estoy haciendo 'La que se avecina' con Luis Merlo, María Adánez y compañía no me lo habría creído. Si ellos muestran interés en estar hacemos todo lo posible. No queremos perseguir a nadie que no quiera volver", destacaba al respecto Alberto Caballero.

“LQSA tiene un rango amplio de todo lo que te puedes permitir, vaciles con series anteriores, resurrecciones… pero estas últimas no las tenemos previstas de momento", añadía el productor de Contubernio y creador de la ficción heredera de 'Aquí no hay quién viva'.

Así será la temporada 15 de 'La que se avecina'

El anuncio de la renovación de 'La que se avecina' se ha producido durante la presentación de la temporada 15 que llegará a Amazon Prime Video el próximo 18 de noviembre. Una temporada en la que como decimos habrá muchos regresos.

En esta decimoquinta temporada, los vecinos de Contubernio 49 se enfrentan a múltiples desafíos. Amador luchará para crecer como persona y superar su minusvalía, Antonio competirá con una esposa empoderada, Bruno con su soledad, Maite con su ruina personal, Menchu buscará nietos y un gran amor, Fina eludirá a la justicia, Greta pondrá picante a su matrimonio, Victoria Rafaela luchará por su vida... Separaciones, muertes, reencuentros, secretos revelados y giros dramáticos de los acontecimientos nos mantendrán durante ocho capítulos con el corazón en un puño.