Eva Isanta revela por primera vez el peaje que ha sufrido de su personaje de 'La que se avecina' tras saltar a 'Got Talent'

Eva Isanta ha sido una de las primeras invitadas de '13 Cómplices', el nuevo pódcast de Luis Miguel Seguí, el actor con el que compartió escenas durante años en 'La que se avecina'. Y precisamente durante su reencuentro con el intérprete, la actriz no ha dudado en sincerarse sobre el peaje que ha pagado a lo largo de los años por continuar dando vida a su personaje en la popular ficción, concretamente el negativo impacto que tuvo durante su paso por 'Got Talent' en Telecinco.

"A mí me pasaba una cosa con ese programa y es que, primero tenía que ser yo, no había ningún personaje que me amparase", ha comenzado reconociendo la actriz, reflexionando sobre cómo el concurso conducido por Santi Millán fue su primera toma de contacto con la audiencia sin interpretar ningún papel, mostrándose como figura pública. "Yo no soy la misma hablando contigo que hablando a cámara o hablando en público", ha advertido.

Eva Isanta se sincera sobre su paso por 'Got Talent' y cómo 'La Cuqui' condicionó su experiencia: "No sabía cómo comportarme"

Así, Eva Isanta no ha dudado en sincerarse sobre el hándicap con el que enfrentó su rol en 'Got Talent' por lo que el público esperaba de ella, basado en su personaje de 'La que se avecina'. "¿Qué se esperaba de Eva Isanta? ¿Qué fuese La Cuqui? ¿Quién querían que fuera?", ha preguntado la intérprete durante su charla con Luis Miguel Seguí, poniendo en palabras la encrucijada que sintió tras años basando su imagen pública en interpretar un único personaje temporada tras temporada.

"Es como si aquí tú, en este pódcast, quieres que la gente conozca a Luis Miguel Seguí. Es la parte humana del artista y yo ahí estaba muy despistada porque no sabía muy bien cómo comportarme", ha reconocido la actriz. "Me dijeron 'tienes que ser tú', pero hay muchos factores que no te permitían ser tú del todo", ha desvelado la invitada.

En esta línea, la que interpretó a Bea en 'Aquí no hay quién viva' no se ha cortado al reflexionar largo y tendido sobre los condicionantes que arruinaron su experiencia en 'Got Talent'. "Aquello era un casting, entonces me merecía tanto respeto toda esa gente que venía con tanta ilusión a que sea el momento de su vida", ha reconocido Eva Isanta, asegurando que su sensibilidad le jugó una mala pasada.

"A mi me producía tanto respeto que yo estaba todo el rato demasiado contenida, muy preocupada de no ofender, de no herir... Y cuando veía que había opiniones que a lo mejor eran lapidatorias para la gente yo intentaba ser un poquito tirita", ha reconocido la actriz. "Pero eso televisivamente no funciona, entonces yo a lo mejor no tenía que estar en ese programa", ha terminado sentenciando.

"Yo cumplí mi labor en ese programa, fue un aprendizaje para mí y para ellos y yo creo que intenté ser una cara amable porque lo sentía, eso sí que era Eva. A mí no me gusta que la gente machaque a la gente, sobre todo en un escenario, bajo un foco y ante una cámara, que es lo que más vulnerable te puede volver", ha asegurado Eva Isanta sobre la dinámica del concurso de Telecinco.