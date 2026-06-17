Amazon Prime Video confirma sus planes con 'OT 2027': pone fecha a sus castings y al estreno de la edición

Ya es oficial. Tras muchos rumores sobre si 'Operación Triunfo' continuaría en Prime Video o si volvería a la televisión en abierto, este miércoles la plataforma ha confirmado en un evento por su 10º aniversario, al que ha acudido El Televisero, que el talent show seguirá formando parte de su catálogo y regresará en 2027 con su décimo cuarta edición.

Así, Óscar Prol, Head of Unscripted de Amazon Prime Video, ha destacado que "OT después de 25 años está más en forma que nunca". Y por ello, la plataforma ha alcanzado un acuerdo con Gestmusic para mantener sus derechos y apostar por la producción de 'OT 2027'.

Como era de esperar, Chenoa se mantendrá al frente de 'OT 2027' como presentadora compaginándolo con sus trabajos como presentadora en TVE con 'Dog House' y 'The Floor' así como jurado de 'Tu cara me suena' en Antena 3.

Asimismo, la plataforma ha aprovechado el acto de presentación de sus nuevos proyectos y de celebración del décimo aniversario en nuestro país, al que ha acudido El Televisero, para confirmar que 'OT 2027' arrancará en el mes de octubre como ya hiciera en 2025. De esa manera, los casting para seleccionar a los nuevos 16 concursantes que entrarán a la academia empezarán en junio del año que viene.

Confirmado ✅ #OT2027 es una realidad y justo dentro de un año estaremos haciendo los castings por toda España 🎤 @PrimeVideoES 💙 pic.twitter.com/DXfmGCb6NY — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 17, 2026

Con este calendario, Prime Video y Gestmusic apuestan por dar un descanso al formato de dos años y así permitir además que los concursantes de 'OT 2025' puedan establecerse dentro de la industria como pasó con el descanso entre el final de 'OT 2023' y el arranque de la pasada edición.

Con esta renovación, Prime Video se asegura seguir teniendo una de las marcas más potentes del entretenimiento en España justo cuando se cumplen 25 años de su estreno en TVE. Lo hace además después de que 'OT 2025' generara 1.600 millones de visualizaciones en redes sociales, duplicando los datos de la edición anterior, y un incremento del 18% en el consumo de contenido por espectador.

'Operación Triunfo' prepara un evento por su 25 aniversario

Precisamente, Gestmusic sigue trabajando en la preparación de un evento especial para celebrar el 25 aniversario del formato tal y como avanzó Tinet Rubira. Pero por ahora no hay más detalles sobre cómo será este evento, en qué consistirá, quiénes formarán parte de él y si se podrá ver en directo en televisión bien en TVE o en Prime Video.

"Estamos trabajando en hacer un gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años", aseguró el productor ejecutivo en una entrevista en Bluper. "No tanto a lo que ha supuesto 'Operación Triunfo' dentro del mundo de la televisión, que es uno de los grandes formatos de este país, sino un poco un homenaje a todo lo que ha supuesto de renovación en la industria musical", añadió al respecto.