El equipo de 'Espejo Público' estalla contra María Adánez ('La que se avecina') tras su acusación

María Adánez ha sido el blanco de todas las críticas en 'Espejo Público' por sus últimas declaraciones sobre los programas del corazón. En concreto, su queja generalizada a espacios como 'Más Espejo' ha levantado ampollas entre colaboradoras como Laura Fa o Lorena Vázquez, que no han dudado en sentenciar las palabras de la actriz desde el matinal de Antena 3 este martes.

En una reciente entrevista para The Objetive, la actriz que da vida a Rebeca Ortiz en 'La que se avecina' reflexionó sobre la transformación que han sufrido las grandes audiencias en los últimos años. "La audiencia de la televisión se nota en el público. Antes te tenían respeto, ahora solo quieren la foto", comenzó explicando la actriz.

Laura Fa sentencia las palabras de María Adánez sobre la prensa del corazón: "No le dedican ni medio minuto"

Fue entonces cuando señaló a los programas del corazón y a su "decadencia" como los responsables directos de esta pérdida de respeto generalizada entre el público hacia los intérpretes. "Aquí ella se equivoca. A mí me lo siguen diciendo y la gente es amabilísima. No creo que tenga nada que ver con los programas del corazón", apuntó de repente Susanna Griso tras repasar la queja de María Adánez.

Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Ella no es una persona que pueda ser protagonista de un agobio", señaló entonces Laura Fa, cargando contra el duro análisis de la antigua protagonista de 'Aquí no hay quien viva'. "Hace muchos años fue personaje de la prensa del corazón por una relación sentimental que tuvo... pero la prensa del corazón no le dedica ni medio minuto", sentenció más tarde Lorena Vázquez, dejando claro que la actriz no es una de las prioridades de la agenda sensacionalista.

Vázquez se refería así a los años en los que la prensa puso el foco en María Adánez por su relación con Alberto Caballero, el creador y director de 'La que se avecina' con quién estuvo casada en los años de mayor éxito de la ficción de Antena 3. Su posterior ruptura acapararía la atención de este tipo de programas con la entrada de Vanesa Romero, que tras incorporarse a la serie también ocupó el corazón del sobrino de José Luis Moreno.

"Se ha saltado lo que le interesa"

Más tarde, después de que 'Más Espejo' repasase algunas de las exclusivas que la actriz ha firmado con revistas del corazón como la portada que protagonizó tras dar a luz, Laura Fa regresó a la carga contra Adánez. "Claro para cobrar de ¡Hola! sí... esta parte se la ha saltado de lo que le interesa de la prensa del corazón", señaló la catalana a modo de dardo. "Ella se refiere a programas de televisión, no a la prensa, esto suele ser muy habitual...", añadió Gema López con sorna.