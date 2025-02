Rubén Amón lanza esta impugnación sobre Mariló Montero para reprobar lo hecho en 'Espejo Público'

En 'Espejo Público' han hablado de Juan Carlos Monedero, investigado por abuso sexual, tras la primera denuncia pública de Lola Sánchez, ex política de Podemos y primera en señalar sus conductas inapropiadas, tachadas de "comportamiento baboso". Y este asunto ha provocado un momento de fricción entre Rubén Amón y Mariló Montero por discrepancias en su punto de vista.

"Lola le dice viejuno porque dice que se acerca mucho, se te echa encima, que te echa el aliento, que lo notas muy próximo... A mí, lo que me llama la atención, además de cómo define y pormenoriza con 'te pone una mano en el hombro, baja la mano al brazo hasta tocar el pecho y luego baja la mano hasta el culo'... es que delata que se sabía y todos lo sabían en el partido. Ione Belarra, Irene Montero... y no han hecho absolutamente nada", ha condenado en primer lugar la periodista navarra al oír el testimonio de Lola.

Acto seguido, Mariló Montero ha hecho una comparativa por la que en plató se le han echado encima. "El silencio cómplice de Podemos es lo que delata toda la falsedad. Toda la ira que echaban contra la Iglesia y los abusos de la Iglesia, que había que erradicarlos. Y ahora ellos se creen que son la Iglesia", ha apostillado la tertuliana.

"No comparemos los casos por miles de pederastia del Vaticano y de la Iglesia con esto, ¿no?", le ha confrontado Rubén Amón de inmediato tras escuchar a su compañera, que apuntaba a "la denuncia beligerante" que se ha hecho desde Podemos contra la Iglesia mientras tapaban esos presuntos casos de acoso sexual dentro de la formación.

"Bueno, hablamos de decenas de miles de casos de abusos a niños en Irlanda, España, Francia, Alemania, en Estados Unidos...", le ha seguido rebatiendo Rubén. "Eso es indiscutible", ha comentado Mariló Montero. "Entonces la comparación...", le ha reprochado el también escritor.

"Sí, en denuncia a mi me sirve", se ha reafirmado ella. "A mi no me sirve, no me sirve", ha refutado de nuevo Rubén Amón. "Me sirve la denuncia de un abuso sexual de Errejón, de Monedero o de Pablo Iglesias dentro del partido y que ellas no lo denuncien", ha reiterado Mariló.

"No son términos comparables ni cualitativa ni cuantitativamente", ha vuelto a insistir Rubén, en desacuerdo total con su compañera. Y en la misma línea se ha pronunciado también Susanna Griso, también en contra de Montero: "Yo tampoco creo que se deba comparar, Mariló".

"Con la Iglesia hablamos de agresiones sexuales en toda regla, y en este caso serían tocamientos muy incómodos, que ahora mismo serían agresión sexual pero que están en otro plano", ha sentenciado la presentadora. "Yo no estoy equilibrando el delito, estoy equilibrando el silencio, el silencio que hay en el partido y que siguen manteniéndolo", ha matizado Mariló.