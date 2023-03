‘La que se avecina’ pierde a uno de sus personajes más históricos en la temporada 14

‘La que se avecina’ comenzará próximamente a grabar su temporada 14. Lo hará con el regreso de ‘La Chusa’, personaje interpretado por Paz Padilla y con una importante baja, la de Vanesa Romero. La actriz, que ya fue una de las grandes ausentes en la temporada 13, ya ha anunciado que no participará más en la comedia de Telecinco.

«No volveré a ‘La que se avecina’ porque estoy embarcada en otros proyectos y no podría compaginarlos con las largas sesiones de trabajo de la serie», ha asegurado en declaraciones a la revista ‘Pronto’. Unas palabras que contrastan con las que pronunció hace un año, cuando dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.

Ahora, Vanesa Romero ha cerrado definitivamente la puerta a la ficción de los hermanos Caballero, y no volverá a interpretar a Raquel Villanueva en el nuevo edificio de Contubernio 49. «Allí dejo a estupendos amigos, porque éramos una gran familia», reconoce la actriz, quien dio vida a la prima de Nines (Cristina Medina), durante las 12 primeras temporadas de la serie.

Vanesa Romero interpretó a Raquel en ‘La que se avecina’

Las bonitas palabras de Vanesa Romero sobre Cristina Medina

Precisamente, con Cristina Medina se ha embarcado en un nuevo proyecto profesional, el podcast ‘Hemisferio izquierdo’. Sobre ella, Vanesa Romero habla maravillas en la citada revista: «Somos grandes amigas y la vida nos ha reunido de nuevo. Nos llevamos muy bien y hay una estupenda sintonía entre las dos». En el podcast, tratan sobre diversos temas. «Como el mundo está lleno de sucesos negativos, nosotras damos noticias positivas, divertidas y un poco surrealistas. Cada episodio dura media hora y comentamos cada tema a nuestra manera», explica.

Además, la actriz está preparando también un cortometraje, el guion de una película y otro proyecto de cine. Así lo explica ella misma: «Dirigí un cortometraje, ‘Una vida de mierda’, que ha sido muy bien acogido en más de 30 festivales. Estoy preparando el segundo y también el guion de una película, y en junio haré otra como actriz».

Si en lo profesional le va de maravilla, en lo personal no le va peor, pues está muy feliz junto al periodista Santi Burgoa, ex de Alba Carillo, con quien asegura estar «muy bien». Aunque no le gusta demasiado hablar de temas personales.