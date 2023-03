La burla de Alba Carrillo a Vanesa Romero y Santi Burgoa tras lo que ve en ‘Ya es mediodía’

La pareja ha posado por primera vez en una alfombra roja en el Festival de Málaga y no han dudado en hablar de su relación.

Santi Burgoa y Vanesa Romero han posado por primera vez en una alfombra roja y han respondido a las preguntas de los medios en el Festival de Málaga. Hace ya unos meses que se hizo pública la relación de la pareja, pero hasta este fin de semana no se habían atrevido a posar juntos, algo que no ha dudado comentar Alba Carrillo, ex de Burgoa, en ‘Ya es mediodía‘.

Joaquín Prat quería dar paso al vídeo en el que el presentador y la actriz confirman su relación a los medios pero no le resultaba nada fácil por la risa de Alba Carrillo de fondo, que no dudaba en atacar a Santi Burgoa. «Se da la circunstancia de que fue la pareja de Alba Carrillo», recordaba Joaquín Prat. A lo que la colaboradora espetaba: «¿Y quién no? No tiene mucho mérito».

Tras esto, el programa emitía el vídeo con las declaraciones de Vanesa y Santi. «Somos prudentes, somos reservados y muy de nosotros mismos», se podía escuchar decir al presentador mientras que Vanesa confirmaba su relación: «Estamos juntos, estamos bien y es lo normal, yo quería venir al Festival y él me ha acompañado». Es más, se atrevían incluso a hablar de sus planes para ser padres: «No descartamos nada».

Al volver a plató, se podía ver a Alba Carrillo secándose las lágrimas de la risa que le había producido el vídeo. «Ay, que vídeo más bueno, por favor. Lo siento, pero es que me hace mucha gracia. Es buenísimo. Somos superdiscretos, no queremos hablar de nada…», soltaba la colaboradora, criticando la doble vara de medir de la pareja, que dicen ser discretos pero después cuentan sus intimidades a los medios.

Alba Carrillo aprovechaba también para recordar la infidelidad de Santi Burgoa: «Me sorprende mucho porque no es la persona que yo conocí pero vamos, que luego ya después de encontrarme a la amante y a todo… no me extraña porque es un papelón. Pero está bien, así hay dos actores juntos». Pero no se quedaba ahí y remataba: «Yo si Vanesa fuera mi amiga, no se lo deseaba, ya te lo digo».

Además, Alba Carrillo se mostraba sorprendida con la naturalidad con la que Santi Burgoa posaba en la alfombra roja cuando su relación la llevaba en el secretismo extremo, algo de lo que también hablaba en ‘Ya es mediodía’. «Fue insultante. Él se supone que era un periodista serio que no quería mezclarse con la farándula y ahora está ahí expuesto», concluía diciendo.