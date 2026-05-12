Ana Garcés revela el verdadero motivo de su marcha de 'La Promesa' y por qué fue un "salto al vacío"

La muerte de Jana, el personaje interpretado por Ana Garcés en 'La Promesa', marcó un antes y un después en la ficción diaria de TVE. Muchos seguidores de la serie criticaron duramente la decisión de los guionistas de matar a su protagonista y nunca se llegó a saber realmente el motivo de la marcha de la actriz. Hasta ahora.

Ana Garcés ha visitado el podcast de Nacho Guerreros ('La que se avecina'), con el que se ha sincerado sobre cómo fue dejar 'La Promesa' cuando estaba en su mejor momento de audiencias. "Nosotros renovamos de año en año. Entonces yo ya quería como ver mundo, había estado dos años y medio ahí. Ya me había hecho 'mayor', ya tenía una experiencia y quería probar cosas nuevas, ilusionarme también por otros proyectos, crear otras cosas", ha confesado la intérprete, dejando claro que fue decisión propia.

Aunque reconoce que "en 'La Promesa' yo estaba genial y me podía haber quedado eternamente". "También creo que a veces hay que dar saltos al vacío y hay que jugársela". "¿Diste un salto al vacío o lo dejaste porque tenías un proyecto concreto?", le pregunta Nacho Guerreros. A lo que ella responde: "Di salto al vacío. Luego afortunadamente me fue bien, pero cuando yo salí no tenía nada", sentencia Ana Garcés.

Ahora mismo, Ana Garcés se encuentra trabajando en el teatro con la obra 'Panorama desde el puente', la adaptación de la obra de Arthur Miller en el que comparte reparto con José Luis García-Pérez ('La Moderna', 'Honor') y María Adánez ('La que se avecina'), entre otros. Y también tiene pendiente el estreno de 'Oasis', la nueva serie de Netflix con Bambú Producciones junto a Tommy Aguilera, Paco Tous, Verónica Sánchez, entre otros.

Ana Garcés destapa los secretos del rodaje de 'La Promesa'

Durante su conversación con Nacho Guerreros, Ana Garcés destapa algunos de los secretos del rodaje de 'La Promesa'. "Nosotros teníamos cuatro directores y dos sets de rodaje: la zona de los ricos y la zona de pobres. Rodábamos de diez en diez capítulos por desorden y con dos directores, cada uno en un set. Y luego se cambiaba de directores", rememoraba.

"A nosotros nos daban los capítulos dos semanas antes, nos daban como unos 20 capítulos. Luego los cambios de temporada, Josep Cister si que nos hacía un poco de spoiler, pero había cosas que nos enterábamos una semana antes. Es que una diaria es así", recalca.

Al preguntarle sobre si al grabar una serie diaria le dio tiempo a notar el éxito de 'La Promesa' al ser parada por la calle. "Yo no salía mucho. Yo no estaba notando el boom hasta que fuimos al festival de Vitoria donde fue una locura. Yo no me lo vi venir para nada. No lo he vivido tanto en la calle como con otros compañeros", asevera.

"Empezamos muy bien de audiencia pero cada día teníamos datos más altos. Teníamos claro que había que seguir trabajando y que había que mantener la esencia y la ilusión con la que se creó y no dejarlo atrás porque estuviera funcionando. No lo vivimos como un acontecimiento pero cuando llegó el Emmy fue el colofón", concluye.