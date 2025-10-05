Ana Garcés habla en exclusiva sobre cómo fue su marcha de 'La Promesa' y da más pistas de su nueva serie en Netflix

Ana Garcés se ha consolidado como una de las actrices más prometedoras de la ficción española. La actriz conquistó al público gracias a su papel de Jana en 'La Promesa', la exitosa serie diaria de La 1 que le otorgó un reconocimiento masivo en muy poco tiempo, además de un premio Emmy Internacional. La naturalidad interpretativa y la fuerza de su personaje la colocaron en el centro de todas las miradas, convirtiéndola en una de las grandes revelaciones de la televisión actual.

Tras más de dos intensos años en la ficción de época, Ana Garcés se despidió de 'La Promesa' y de su personaje, que era asesinada con un disparo. Una muerte ante la que recientemente se ha descubierto quién fue la artífice. La actriz se ha embarcado ahora en un nuevo reto profesional y que marca un giro en su carrera, afrontando un proyecto contemporáneo que le permitirá explorar otros registros, alejándose del universo aristocrático y decimonónico que la acompañó en su salto a la fama.

Ese nuevo desafío se llama 'Oasis' -tal y como adelantamos en exclusiva-, una serie melodramática en Netflix cargada de misterio y emociones, que se sitúa en un lujoso resort vacacional, pensado como un paraíso exclusivo: playas privadas, servicios VIP y altos estándares de seguridad. Todo parece perfecto para los huéspedes, hasta que surge una misteriosa desaparición dentro del complejo. Esa desaparición pone en alerta a la policía, que irrumpe en el resort, y a partir de ahí nadie, ni clientes, ni empleados, podrá abandonar el lugar hasta que el culpable sea encontrado.

De todo ello hemos hablado en exclusiva en El Televisero con Ana Garcés, quien se sincera sobre lo que más echa de menos de 'La Promesa' y el nuevo reto al que se enfrenta con 'Oasis'. Nos lo explica, a continuación.

Ana Garcés, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estos meses después del final de 'La Promesa'?

ANA - Muy bien. Pues bueno, descansando y trabajando. Estoy grabando una nueva serie que se va a llamar 'Oasis', pero no puedo decir mucho más. Así que estoy trabajando con mucha ilusión, con ganas de empezar también un teatro que voy a empezar.

¿Echas de menos 'La Promesa' o es una etapa cerrada?

ANA - A ver, por un lado ahora estoy en otro trabajo, en otro tipo de serie, pero claro que lo echo de menos. Al final he estado dos años y medio ahí y he sido tan feliz que... Pero es verdad que les veo mucho. Yo no me despegaba.

¿Te da tiempo a verlo?

ANA - Hombre, claro. Claro que sí. Es que allí se ha hecho mucha familia. Al final, no me siento completamente despegada.

¿Qué es lo que más echas de menos?

ANA - Nosotros allí hicimos mucha familia, entonces al final yo me vine a Madrid a vivir y llevaba muy poco tiempo aquí y la gente con la que quedo, en la que confío al final son ellos. Les considero un poco mi familia y les echo mucho de menos estando en otro plató, con otra gente que también es maravillosa, pero de repente no están ellos en un camerino.

¿Cómo estás viendo a Manuel ya sin Jana?

ANA - Pues a ver, él es maravilloso y todo lo que haga lo va a hacer genial. Arturo en concreto es maravilloso y es un maravilloso actor. Así que nada, yo creo que 'La Promesa' ahora mismo sigue en auge y que lo que está pasando con Manuel y con la serie sigue estando maravilloso y seguirá teniendo mucha audiencia.

Su trama, ¿cómo la estás viendo? ¿Te está gustando lo que está haciendo Josep y el equipo?

ANA - A mí me encanta todo lo que hace Josep siempre. Sí, me gusta. No lo sé. ¿Sabes qué pasa? Como ya no me leo los guiones, no sé muchas cosas. Entonces, yo pienso qué va a pasar... Ya lo veo como una espectadora. Pienso que va a pasar una cosa y ahora no. Entonces, no sé. Está muy divertido.

Hemos sabido que vas a protagonizar 'Oasis' en Netflix. Es un complejo hotelero en el que va a pasar de todo. ¿Cómo estás viviendo el rodaje en Tenerife?

ANA - Sí, la mitad es en Tenerife y la mitad en Madrid. Pues me lo estoy pasando genial. Es una serie muy diferente, contemporánea. No te puedo desvelar mucho, pero lo que sí te puedo decir es que es una serie muy divertida, muy activa, muy dinámica y... no sé, yo me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón, es muy diferente a todo lo que he hecho y me apetece mucho.

Hay un cambio tremendo entre 'La Promesa' y 'Oasis'. Va a haber un poquito de acción, de intriga... ¿Qué ha supuesto para ti este cambio de género?

ANA - Supongo que también es un género a lo mejor es algo más cercano a mí que 'La Promesa', porque es actualidad, es una chica joven como yo, entonces, no sé, creo que por ese lado es un poco más sencillo, pero luego es un personaje también complejo porque creo que es diferente a Jana, es bastante diferente.