'La Promesa', avance capítulo del jueves 14 de mayo: Un personaje anuncia su despedida en la serie de RTVE

En el capítulo 833 de 'La Promesa' emitido este miércoles 13 de mayo, el duque de Carril impide que Alonso llame a la Guardia Civil amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija en La Promesa. Ante la imposibilidad de denunciar, Alonso decide centrarse en la reputación de Curro. El marqués anuncia que este será el protagonista de una crónica social, lo que desata la furia de Lorenzo y Leocadia, quienes se oponen por su origen bastardo.

Cristóbal reprende duramente a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices en el servicio. Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a huir de ella. Jacobo le propone a Adriano que memorice los espacios hasta controlar toda la casa. Él se confía y está a punto de tener un accidente con uno de sus hijos.

María Fernández empieza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que ocultan algo. ¿Acabará descubriendo toda la verdad?

Avance del capítulo 834 de 'La Promesa' - Jueves 14 de mayo

Alonso arremete contra Lorenzo por sus constantes desprecios hacia Curro y están a punto de llegar a las manos. Leocadia intenta mediar, pero el marqués le recrimina su crueldad al proponer una boda en el lugar donde murió la madre de Curro.

Adriano se derrumba por ser un peligro para sus hijos. Martina lo consuela con un abrazo y Jacobo, que los ve, no interrumpe el momento. Además, el joven anuncia que pone fin a su estancia en La Promesa y valora irse a casa de su padre o ingresar en una clínica.

Los preparativos para la llegada del periodista Aníbal Esparza alteran la paz del palacio. Mientras Ángela y Curro intentan mantener la compostura ante la entrevista, ella insiste en que se arregle con Pía. Alonso decide tomar cartas en el asunto de Vera y, tras mandarla llamar, le revela que conoce su verdadera identidad como Mercedes de Carril, dejándola en estado de shock.

Petra convence a Pía de dejar a los Pellicer tranquilos: el daño ya está hecho y nada se puede hacer por volver atrás. Santos se muestra cada vez más hosco y culpable frente a su padre, quien sospecha abiertamente que la muerte de Ana no fue un simple accidente.



