'La Promesa', avance del miércoles 13 de mayo: La noticia que desata la furia de Lorenzo y Leocadia

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 833 del miércoles 13 de mayo, el duque de Carril impide que Alonso llame a la Guardia Civil amenazando con un escándalo público sobre el supuesto secuestro de su hija en La Promesa. Ante la imposibilidad de denunciar, Alonso decide centrarse en la reputación de Curro. El marqués anuncia que este será el protagonista de una crónica social, lo que desata la furia de Lorenzo y Leocadia, quienes se oponen por su origen bastardo.

Cristóbal reprende duramente a Ricardo y Pía por sus enfrentamientos públicos, advirtiéndoles que no tolerará más deslices en el servicio. Petra insiste en mediar con Santos, pero él vuelve a huir de ella. Jacobo le propone a Adriano que memorice los espacios hasta controlar toda la casa. Él se confía y está a punto de tener un accidente con uno de sus hijos.

María Fernández empieza a sospechar de las extrañas explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que ocultan algo. ¿Acabará descubriendo toda la verdad?

Resumen del capítulo 832 de 'La Promesa' emitido este martes

En el capítulo 832 de 'La Promesa' emitido este martes 12 de mayo, tras su tenso encuentro con Leocadia, Pía huye dejando a la señora estupefacta. Manuel pone al corriente a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. El marqués de Luján se indigna ante tal infamia y decide actuar. Leocadia se ofrece a ayudar con la boda… Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto. Ella sugiere, para espanto de todos, que se haga en el lugar donde murió Eugenia.

Pía sigue atormentada por su descubrimiento y se despista con sus tareas, algo que hace que Cristóbal empiece a tenerla cruzada. A Julieta se la ve radiante sin Ciro y Manuel disfruta de su compañía, pero no le cuenta lo del chantaje por Vera. Adriano confiesa sus miedos a Curro: es un peligro para sus hijos.

Vera comparte sus dudas con su padre, y no le convencen sus justificaciones para retrasar su vuelta a casa. Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarles.