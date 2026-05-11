'La Promesa', avance capítulo del martes 12 de mayo: La huida de Pía y una amenaza con la Guardia Civil de por medio

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 832 del martes 12 de mayo tras su tenso encuentro con Leocadia, Pía huye dejando a la señora estupefacta. Manuel pone al corriente a Alonso sobre el chantaje del duque de Carril. El marqués de Luján se indigna ante tal infamia y decide actuar. Leocadia se ofrece a ayudar con la boda… Alonso y los chicos quieren que sea por todo lo alto. Ella sugiere, para espanto de todos, que se haga en el lugar donde murió Eugenia.

Pía sigue atormentada por su descubrimiento y se despista con sus tareas, algo que hace que Cristóbal empiece a tenerla cruzada. A Julieta se la ve radiante sin Ciro y Manuel disfruta de su compañía, pero no le cuenta lo del chantaje por Vera. Adriano confiesa sus miedos a Curro: es un peligro para sus hijos.

Vera comparte sus dudas con su padre, y no le convencen sus justificaciones para retrasar su vuelta a casa. Alonso amenaza al duque de Carril con llamar a la Guardia Civil si no deja de extorsionarles.

Resumen del capítulo 831 de 'La Promesa' emitido este lunes

En el capítulo 831 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha emitido este lunes 11 de mayo, Pía vive un verdadero calvario tras descubrir que Leocadia es, en realidad, Mercedes del Amor, la asesina de Jana. Este enorme y doloroso descubrimiento marcará un importante punto de inflexión en la serie. Ahora, la sirvienta se enfrentará a la espinosa disyuntiva de guardarse el secreto por el momento o contarlo inmediatamente a Curro, su máximo confidente.

Mientras intenta asimilar esta terrible verdad, Teresa le comunica su firme decisión de olvidar a Cristóbal por sentirse engañada. Manuel le revela a Alonso el secreto de Vera: ella es la hija del duque de Carril. A la par, se muestra raro con Julieta: no quiere ni ilusionarla ni preocuparla hasta que su amigo contable se pronuncie en firme.

Estefanía insiste en contar que está embarazada, pero Carlo se resiste a caer en el chantaje. Martina pide a Adriano que se aferre a la posibilidad de recuperar la vista y lo espabila: ya no está enfermo. Petra se queja de que Santos ya no confía en ella como antes. Pía propone interceder entre padre e hijo. La señora Adarre y Leocadia se encuentran a solas y la doncella, incapaz de contener su odio y rabia, está a punto de estallar.