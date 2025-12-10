Rodolfo Sancho se hace fuerte en Atresmedia: Protagonista de una nueva serie en tándem con esta popular actriz

La segunda temporada de 'Entre Tierras', que se estrenará en Atresplayer el próximo mes de marzo, no será el único proyecto presente de Rodolfo Sancho con el grupo Atresmedia. El idilio va más allá tras confirmarse la nueva serie en la que también formará parte del elenco artístico principal.

Hablamos de 'Trazos ocultos' y es otra de las nuevas y ambiciosas apuestas de ficción recién anunciadas por la plataforma de streaming de la compañía, donde verá la luz en primer lugar de cara a 2026 para después tener una segunda ventana en abierto de la mano de Antena 3.

Producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia, se trata de un potente y cautivador domestic noir que Rodolfo Sancho protagonizará junto a una de las actrices más populares y aclamadas por los espectadores, Toni Acosta.

Como eje argumental, una gran mentira que hace tambalear la aparente vida perfecta de su protagonista, desatando un oscuro juego de secretos y revelaciones que atrapará a la audiencia desde el primer capítulo de 'Trazos ocultos'.

Así es 'Trazos Ocultos' con Rodolfo Sancho y Toni Acosta

Inés (Toni Acosta) es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel (Rodolfo Sancho), su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero, ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje?

Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos de ese supuesto viaje. Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira. Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y para su hija.