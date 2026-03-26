Mediaset compra la serie 'Entre Tierras' de Antena 3 y cierra un acuerdo para su emisión en Italia

No es la primera vez y seguramente no será la última. Aunque en España Atresmedia y Mediaset son grandes rivales, fuera de nuestras fronteras no hay problema en la colaboración entre ambos. Así, Mediaset Italia ha alcanzado un acuerdo con Atresmedia para la compra de derechos de 'Entre Tierras' como ya hiciera en su día con otras ficciones como 'El secreto de Puente Viejo', entre otras.

Así, Mediaset Italia emitirá la serie protagonizada por Megan Montaner que fue la serie más vista del 2024 y cuya segunda temporada se acaba de estrenar en atresplayer con la incorporación de Rodolfo Sancho, Ginés García-Millán, Carlos Serrano-Clark, José Pastor o Silvia Abascal a su reparto.

Ha sido Atresmedia quien ha anunciado este acuerdo dentro del marco de Series Mania, el festival internacional de ficción que se está celebrando en los últimos días en Lille (Francia).

'Entre Tierras' salta a Mediaset Italia

Atresmedia Sales regresa al reconocido festival Series Mania, que se ha convertido ya en una cita imprescindible en Francia para el sector audiovisual internacional, y lo hace cerrando el acuerdo de venta de 'Entre Tierras' a Mediaset Italia, ficción protagonizada por Megan Montaner, que desde su estreno se ha convertido en un auténtico fenómeno de audiencia, siendo la serie más vista en televisión en el año 2024. Un hito que marcó el inicio de un exitoso viaje internacional y es que 'Entre Tierras' se consolidó como todo un fenómeno en todo el planeta, logrando situarse durante muchas semanas entre las series más vistas en todos los países a los que llegó.

Este drama emocional ambientado en la España rural de los años sesenta, que cuenta con 10 episodios de 50 minutos y que está protagonizado por importantes rostros como Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Carlos Serrano o Clara Garrido, entre muchos otros, aterrizará muy pronto en Italia, de la mano de Mediaset.

Las ficciones que presenta Atresmedia en Series Mania 2026

Además de 'Entre Tierras', Atresmedia Sales ha presentado en Series Mania 2026 algunas de sus principales apuestas de ficción de la temporada, entre las que se encuentra 'Las hijas de la criada', adaptación del fenómeno literario de Sonsoles Ónega, ganador del Premio Planeta 2023, que está disponible al completo en atresplayer, y que se convirtió en el mejor estreno de la plataforma de los últimos 3 años.

Además, el Grupo también ha presentado 'La Nena', serie dirigida por Paco Cabezas y adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, que llegará el próximo 12 de abril a atresplayer tras el enorme éxito de ‘La Novia Gitana’ y ‘La Red Púrpura’. Y 'Padre no hay más que uno, la serie', una alocada comedia familiar que atresplayer ha estrenado ya y que supone el salto a televisión de la taquillera saga cinematográfica de Santiago Segura.