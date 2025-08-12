Cambios en la tarde de La 1: 'Malas Lenguas', 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' alteran así su horario de emisión

La 1 de RTVE emitirá en directo el partido amistoso del Real Madrid contra el WSG Tirol este martes, 12 de agosto, a partir de las 19:00 horas. Y esto provocará un notable reajuste en la parrilla vespertina de la cadena que afectará al horario de 'Malas Lenguas' y al de las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'.

El magacín, que durante el mes de agosto presenta Aida Bao en sustitución de Jesús Cintora, finalizará un poco antes y, en lugar de acabar en torno a las 17:25 horas como es habitual, lo hará a las 17:10 según indica la corporación en su guía de programación.

Un recorte de aproximadamente quince minutos para poder encajar sin problemas los capítulos de ambos seriales. Así, 'Valle Salvaje' se adelanta ese cuarto de hora que pierde 'Malas Lenguas' al arrancar a las 17:10 horas. Por ende, la emisión del episodio concluirá antes para dar paso a 'La Promesa'.

La ficción protagonizada por Xavi Lock, Isabel Serrano o Arturo García Sancho, entre otros, comenzará a las 18:00 horas y no a las 18:15-18:20 como viene sucediendo desde hace meses. De este modo, al igual que 'Valle Salvaje', 'La Promesa' también finalizará antes (alrededor de las 19:00 horas) para poder retransmitir el partido con normalidad.

El encuentro deportivo de pretemporada entre el Real Madrid y el Tirol (club de fútbol de Austria) se prolongará hasta las 21:00 horas, momento en el que dará el relevo al 'Telediario 2'. Eso significa que 'La Pirámide', el concurso presentado por Itziar Miranda, y 'Aquí la tierra' quedarán fuera de la programación de La 1 de TVE este martes.