'La Promesa', avance semanal del 11 al 15 de agosto: Un capítulo especial y una detención que lo gira todo

'La Promesa' afronta una semana del 11 al 14 de agosto realmente decisiva con muchos y sorprendentes giros en las tramas, que culminarán con el arresto de Lorenzo de la Mata, y con un episodio especial con Curro como gran protagonista. Pero vamos por partes.

En primer lugar, en el capítulo 652 de este lunes, 11 de agosto, veremos cómo Manuel se enfrenta a Alonso tras el conflicto con Leocadia, defendiendo su postura con firmeza. La señora de Figueroa mantiene que fue un malentendido y que irá con más cuidado.

Manuel, por su parte, no comprenderá cómo su padre saca la cara por ella continuamente, haciéndole ver que Leocadia está intentando aprovecharse de ellos con burdas manipulaciones. El joven estará dispuesto a desenmascarar sus verdaderas intenciones.

Catalina, envalentonada por el agradecimiento de sus trabajadores, insiste en su ideal de justicia social, desatando más tensiones con Adriano, Jacobo y Martina. Y Curro lidia con la decepción de Ángela, que lo acusa de traicionarla al llamar al coronel Fuentes a sus espaldas. El militar siembra inquietud con su presencia, especialmente en Lorenzo, que teme que tras la presencia del oficial en La Promesa haya algo más. Y, efectivamente, lo hay.

Mientras, Vera muestra señales claras de estar emocionalmente desbordada. Lope, desesperado por el estado de tristeza en el que anda inmersa su novia por la añoranza hacia su familia, le propondrá ir al teatro junto a Teresa, pero la criada rechazará el plan.

Por su parte, Toño y Enora consolidan su relación a espaldas del caos que los rodea. Y el regreso de Samuel como sacerdote deja a María Fernández muy herida y provoca un choque frontal entre Petra y Cristóbal Ballesteros, quien no acepta la estancia del párroco en La Promesa.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 653 del martes 12 de agosto

Cristóbal sigue sin estar de acuerdo en que Samuel permanezca en La Promesa y, mucho menos, que se aloje en la zona del servicio. Petra es la única que se opone frontalmente a él mientras María Fernández sigue dolida y decepcionada con su amado.

El uniforme del coronel Fuertes pone nervioso a muchos en La Promesa, pero a ninguno como a Lorenzo, que se verá con el agua al cuello. Y Manuel se juega su empresa cuando le hace una propuesta a Leocadia que no será del agrado de la señora.

Entretanto, Ángela continuará enfadada con Curro y solo la intervención de Pía podrá lograr que ella lo perdone. Quien no tiene perdón para Ricardo y Pía es Santos. Por eso, Ricardo se ve en la obligación de trazar un plan para anular su matrimonio con Ana.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 654 del miércoles 13 de agosto

Manuel lidia con la incertidumbre sobre su empresa y la ambigüedad de Leocadia, mientras observa con cierto recelo la felicidad de Toño y Enora, cuya relación va viento en popa. María Fernández se entera de que hay algo romántico entre ellos y comenta preocupada con sus compañeras que Toño es un hombre casado.

Vera y Lope trazan un arriesgado plan para contactar con el hermano de ella y deciden enviarle una carta. En paralelo, Samuel vuelve a generar división entre los criados y el implacable Cristóbal, pero Toño y Petra defienden su valía con firmeza hasta el punto de que Toño le pide al mayordomo que le acompañe al refugio para ser consciente de la bondad del sacerdote.

Adriano y Alonso estrechan lazos tras compartir su preocupación por Catalina, que sigue enrocada en su postura. Martina recibe al barón de Valladares, que asegura que quiere hablar con ella del conflicto.

Y estalla la bomba de la semana en La Promesa: Curro delata a Lorenzo ante el coronel Fuentes, desatando una cadena de acontecimientos que culmina con la inesperada detención del capitán de la Mata ante la atónita mirada de toda la familia Luján.

Avance de 'La Promesa' del capítulo especial sobre Curro del jueves 14 de agosto

La vida de Curro ha cambiado por completo desde la muerte de Jana. El personaje, interpretado por Xavi Lock, ha experimentado una gran evolución marcada, principalmente, por esta repentina ausencia. Ahora, su principal objetivo es encontrar al asesino y hacer justicia. Para ello, ha encontrado grandes aliados dentro de palacio que están dispuestos, incluso, a arriesgar su vida por descubrir la verdad.

A pesar de la tristeza por la pérdida y la constante búsqueda de venganza, una joven ha conseguido robar el corazón al protagonista de este especial. Esa muchacha es Ángela, la hija de Leocadia de Figueroa. Ambos, protagonizan una historia de amor marcada por las diferencias sociales de la época, pero, al fin y al cabo, un amor real.

De tenerlo todo como señorito, a ser repudiado por su propio padre y convertido en lacayo; de desconocer todo su pasado, a buscar venganza por todo lo ocurrido... En esta entrega especial, descubrimos la evolución de Curro como personaje y cómo ha llegado a ser quien es en la ficción.

*El viernes, 15 de agosto, no se emitirá un nuevo capítulo de La Promesa por el festivo nacional.