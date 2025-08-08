'La Promesa', avance del próximo capítulo del lunes 11 de agosto: Manuel desenmascara a Leocadia

Ángela se enfada con Curro por haber llamado al coronel Fuentes a La Promesa, y no atiende a razones. El coronel, por su lado, se instala en palacio para pasar una temporada, y Lorenzo no puede estar más incómodo con su presencia por todo lo que tiene que temer.

Manuel enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero la señora de Figueroa, experta en manipular todas las situaciones, le da la vuelta a la tortilla. El heredero no se fía de ella y anula la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa.

Vera no puede dejar de pensar en su familia y Teresa y Lope se preocupan porque no es capaz de atender bien sus tareas. Por su parte, un impenitente Cristóbal intenta conseguir información sobre el servicio a través de Curro, pero este alega no saber nada.

Una llamada de Catalina al marqués de Valladares vuelve a enfrentar al matrimonio de los condes de Campos y Luján. Mientras, Martina pide de nuevo consejo y ayuda a Ángela para llevar a cabo la segregación de su parte de La Promesa.

Por su parte, María Fernández da por perdida su relación con Samuel. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, aparece en el palacio. Eso sí, no de la manera en la que la doncella esperaba. ¡Sigue siendo sacerdote!

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 11 de agosto

María Fernández se queda de piedra al descubrir que Samuel continúa siendo sacerdote. Y se lo tomará muy mal. La doncella se mostrará decepcionada con su amado, que dudará de si quedarse en La Promesa para no ser ninguna molestia. Petra, por su lado, le tenderá la mano y le dirá que la casa siempre estará abierta para él.

Además, Samuel se reencontrará por primera vez con el nuevo mayordomo, Cristóbal Ballesteros, que no verá con buenos ojos que se aloje en las habitaciones del servicio. Instalado en La Promesa seguirá el coronel Fuentes, lo que no dejará de generar nerviosismo e inquietud en Lorenzo.

Lope, desesperado por el estado de tristeza en el que anda inmersa Vera por su familia, le propondrá ir al teatro junto a Teresa, pero la criada rechazará el plan. Entretanto, se producirá un rifirrafe entre Toño y Manuel cuando el hijo de Simona insinúe que el heredero del marquesado siente recelo de su relación con Enora.

Leocadia se enfrentará a Lorenzo porque no quiere que se muevan los hilos a sus espaldas en lo relativo al coronel Fuentes; y Pía le dirá a Curro que ha perdido el juicio llamándole a palacio. No obstante, él tiene claro que el coronel es la ayuda perfecta para meter al capitán de la Mata en la cárcel. Y cavilará un plan perfecto. ¿De qué se tratará?

En paralelo, Alonso se encarará a Manuel por Leocadia y el joven no comprenderá cómo su padre saca la cara por ella continuamente, haciéndole ver que la señora de Figueroa está intentando aprovecharse de ellos con burdas manipulaciones. Manuel estará dispuesto a desenmascarar sus verdaderas intenciones.