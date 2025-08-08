El parón en el rodaje de 'La Promesa' causa un cambio de imagen en Arturo García Sancho (Manuel) inédito

Como es habitual en verano, los actores de las series diarias se toman un merecido descanso antes de retomar las grabaciones. Es lo que han hecho en 'Sueños de libertad' o en 'La Promesa'. Pero en el caso de esta última las vacaciones ya se han acabado o eso se puede deducir de lo que ha compartido Arturo García Sancho con sus seguidores.

Así, el protagonista de 'La Promesa' se ha mostrado muy diferente a como nos tiene acostumbrados en su última publicación en Instagram. Y es que el actor que se mete en la piel de Manuel de Luján y siempre luce el bigote clásico de la época. Sin embargo, en el vídeo que ha compartido antes de su regreso al rodaje se muestra con un look diferente.

Y es que Arturo García Sancho ha vuelto de sus vacaciones con una pronunciada barba y el pelo mucho más informal de lo habitual. "Como podéis ver es la primera vez que no tengo bigote en tres años y tenía que registrarlo", confiesa sobre uno de los grandes hándicaps de interpretar a Manuel.

"Aquí la señorita Patri va a pelarme entero y esta es mi cara. Me van a poner como Manuel", prosigue diciendo en el vídeo mientras muestra a una de las trabajadoras del equipo de maquillaje y peluquería de Bambú Producciones. "Ella me va a hacer el bigote, lleva haciéndome el bigote desde hace tres años. Y si a alguien no le gusta el bigote es culpa de Miriam", añade entre risas.

"A ver cuál es el después, para los que tengáis una edad vais a entender la referencia: Lluvia de estrellas", añadía con guiño al célebre programa de Antena 3 que presentó Bertín Osborne y que fue el primigenio de 'Tu cara me suena' con los concursantes anónimos caracterizándose en los cantantes a los que iban a imitar.

Asimismo, pide perdón por las pintas que tiene reconociendo que apenas ha dormido tras volver de vacaciones. "Perdonad la cara de dormido, he dormido cinco horas porque he venido de vacaciones para seguir haciendo esta serie que tanto nos gusta", concluye.

De esta manera, tras disfrutar de unas vacaciones mientras TVE ha seguido emitiendo con total normalidad 'La Promesa', el equipo de la serie más vista de la tarde retoma el ritmo habitual de grabación para seguir rodando los episodios que verán la luz en los próximos meses. Y es que cabe recordar que la ficción ha renovado por una temporada más.