'Valle Salvaje', avance semanal del 11 al 15 de agosto: El vuelco que lo cambia todo tras la boda

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. De hecho, este viernes celebraba por todo lo alto la ansiada boda de José Luis y Victoria, que podría poner todo patas arriba con la guerra entre los novios y Mercedes y Bernardo así como el enfrentamiento de José Luis y su hijo Alejo.

La próxima semana 'Valle Salvaje' vivirá un nuevo parón en su emisión pues el viernes 15 de agosto faltará a su cita diaria con la audiencia al ser festivo nacional. Así, al ser el día de la Asunción de la Virgen, TVE dará descanso a sus series diarias para ofrecer cine en su lugar.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Bernardo le advertía a Mercedes que necesitan estar a bien con el duque para poder tener un futuro en la Casa Pequeña pero ella insistía en que no piensa acudir a la boda de su cuñado. Y Úrsula que lo había escuchado todo le contaba a su tía Victoria que no tienen intención de acudir al enlace.

Tras el hallazgo de Atanasio, Matilde no dudaba en reaccionar con felicidad al saber que José Luis va a perderlo todo y su pareja dejaba claro que está deseando ver como los Salcedo le arrebatan todos los privilegios al duque.

Bárbara no dudaba en enfrentarse a Irene asegurando que no le extraña que tenga tan buena relación con Leonardo pues entre iguales es fácil entenderse. Mientras, Amanda le preguntaba a su hijo si la joven es siempre así o es ella la que le provoca que actúe así.

Por su parte, Rafael le decía a Adriana que pase lo que pase no va a haber marcha atrás en sus planes de escapar y abandonar para siempre Valle Salvaje. Por otro lado, Alejo se mostraba molesto con Luisa al saber que Luisa organizó una cena con sus hermanos a sus espaldas.

Finalmente, José Luis trataba de convencer a Bernardo para que no falten a su boda haciéndole una oferta irrechazable. Sin embargo, parece que los duques de Miramar no están por la labor de acudir al enlace y Victoria juraba que Mercedes y Bernardo pagarán por tal "humillación".

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 11 al 15 de agosto. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:20 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 230 de 'Valle Salvaje' del lunes 11 de agosto

Capítulo 230 de 'Valle Salvaje' del lunes 11 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', se celebrará la segunda parte del accidentado enlace entre Victoria y José Luis. Con el altar montado, los invitados colocados e impacientados ante la parálisis del enlace, las familias listas, y José Luis y Julio esperando en el altar, Victoria no se casará si no es en presencia de los duques de Miramar.

La Salcedo de la Cruz está dispuesta a ir hasta la Casa Pequeña y traerlos a rastras si fuera necesario, cuando el párroco mete prisa para la celebración del evento y les indica que no deben hacer esperar más a sus invitados. Mientras el duque sí confía en que lleguen y pide al párroco que les calme el ánimo, su futura esposa tiene claro que Mercedes y Bernando pagarán caro su plantón.

"Por culpa de esos malnacidos vamos a hacer un ridículo espantoso", reprocha una Victoria enfurecida, que anticipa además las represalias que tomará contra los testigos de su boda: "Bien sabe Dios que pagarán caro esta humillación". Pero José Luis espeta a Victoria a que mantenga la calma y a que no le deje en evidencia delante de todos, mientras ambos se enzarzan en una discusión sobre qué pasos tomar bajo la atenta mirada de unos invitados cada vez más exasperados.

Por otra parte, Luisa le reconoce a Alejo que no van a permitir que estén juntos y mantengan una relación. Él concluye que para su padre es más importante el apellido que la felicidad de su hijo, y Luisa le señala que tienen que estar preparados para las amenazas que puedan venir.

Después de descubrir que Valle Salvaje no pertenece ni jamás ha pertenecido a don José Luis, Atanasio sopesa qué hacer y le consulta a Matilde si contarle toda la verdad a los hijos del duque, pero ella teme por el futuro del secretario si este grave hallazgo sale a la luz.

Mientras sigue la duda de si habrá boda finalmente, Úrsula pillará a Adriana y Rafael alejados del resto de invitados, y tras recriminarles que estén tan apartados del resto no duda en separarles y se lleva a su prometido.

Finalmente, se logrará cerrar la asistencia de los testigos, necesarios para la celebración de la esperada gran boda. El duque tiene un as en la manga y va a lograr convencer a Bernardo, tras una oferta irrechazable y asegurarle que recuperará sus tierras. José Luis y Victoria acaban subiendo al altar para darse el 'sí quiero'. Tras ese momento, nada será como antes.

Por último, Matilde se queda en shock al descubrir la llegada de Martín. Además, Atanasio va a dar un paso al frente y le va a revelar a Adriana toda la verdad de la propiedad de las tierras de Valle Salvaje, las cuales no pertenecen al Duque.

Avance del capítulo 231 de 'Valle Salvaje' del martes 12 de agosto

Capítulo 231 de 'Valle Salvaje' del martes 12 de agosto

José Luis monta en cólera tras la revelación de Victoria, aunque no será el duque quien se lleve la peor parte tras salir a la luz este secreto. Mientras, Bárbara confiesa a Leonardo e Irene que sabe la verdad sobre su idilio mientras Adriana le pide un gran favor a Atanasio.

Avance del capítulo 232 de 'Valle Salvaje' del miércoles 13 de agosto

Capítulo 232 de 'Valle Salvaje' del miércoles 13 de agosto

José Luis amenaza a Rafael, advirtiéndole de que se atenga a las consecuencias por lo que ha hecho a su familia. Por otro lado, Atanasio se lo juega todo buscando las pruebas sobre quién es el legítimo dueño de Valle Salvaje. Pero en el Valle no son todo dramas, ya que Alejo tiene una sorpresa para Luisa.

Avance del capítulo 233 de 'Valle Salvaje' del jueves 14 de agosto

Capítulo 233 de 'Valle Salvaje' del jueves 14 de agosto

Úrsula se queda desarmada al descubrir que Victoria y el duque están al tanto del idilio entre Adriana y Rafael, desconociendo éste último que su padre tiene decidido cuál será el brutal castigo por su afrenta. Sin embargo, Adriana por fin tiene en su poder la clave para salvar al amor de su vida.