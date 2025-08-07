El mayor giro de 'Valle Salvaje': El decisivo doble capítulo para el que TVE anuncia una cobertura especial

'Valle Salvaje' se viste de blanco con uno de los eventos más esperados por los fans y que sin duda marcará un punto de inflexión en su segunda temporada. La serie de TVE vivirá en sus próximos capítulos la boda de José Luis y Victoria. Todo un hito que contará con un amplio despliegue de TVE y Bambú Producciones.

La ansiada boda de José Luis y Victoria, que podremos ver en los capítulos del viernes 8 y el lunes 11 de agosto, se ha rodado en un entorno natural protegido en La Pinilla (Segovia), entre bosques y montañas. Un evento que contará con un despliegue sin precedentes en la historia de la serie diaria de Bambú Producciones con la participación de más de 200 profesionales en la grabación entre equipo técnico, artístico, figuración y especialistas así como todo el elenco de la ficción.

Para este momento tan especial de 'Valle Salvaje', el equipo de vestuario ha confeccionado un espectacular vestido de novia para Victoria y ocho nuevos trajes y vestidos para los personajes principales. Para todo ello, se han utilizado cerca de 70 metros lineales de telas y tejidos variados traídos desde distintos lugares, así como cientos de botones, galones, pasamanerías, cintas o pedrería.

Por si fuera poco en este amplio alarde técnico, la ambientación no se ha quedado atrás con carruajes de caballos o distintas piezas de jardinería para ensalzar el entorno natural y el set de rodaje del enlace, situado en un templete y ornamentado para servir el banquete. Además, un cuarteto de músicos con sus instrumentos de época amenizará el evento.

'Valle Salvaje' llega a su momento culmen en TVE

José Luis y Victoria en su boda en 'Valle Salvaje'

La boda de José Luis y Victoria no solo se vivirá en La 1. Y es que RTVE ha preparado una cobertura especial de este gran evento de 'Valle Salvaje' en la web oficial de la serie y en redes sociales donde los fans podrán disfrutar de fotos analógicas de la boda, vídeos o reportajes sobre el rodaje.

Con este acontecimiento se confirma la ambición de TVE y Bambú Producciones con su serial diario que forma tándem cada tarde con 'La Promesa' formando las "Historias que hacen historia" y siendo dos de los productos de más éxito en las tardes de La 1 a pesar de los vaivenes que han vivido en su emisión en los últimos meses con cambios de horario, parones y dobles episodios.

'Valle Salvaje' concluyó el pasado mes de julio igualando su segunda mejor marca con un 9,8% de cuota, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Además, "Historias que hacen Historia", el bloque doble de ficción con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', volvió a liderar su franja de emisión por décimo mes consecutivo con un 11,1%.