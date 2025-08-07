Avance 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 8 de agosto: La fuga de Adriana y Rafael y una boda accidentada

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. De hecho, este viernes celebrará por todo lo alto la ansiada boda de José Luis y Victoria, que podría poner todo patas arriba con la guerra entre los novios y Mercedes y Bernardo así como el enfrentamiento de José Luis y su hijo Alejo.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Julio trataba de mediar entre su padre y su hermano y le pedía a José Luis que invite a Alejo a su boda, pero el duque no dudaba en dejarle claro que no ha sido él quién se ha enfrentado a su familia y que no piensa dar su brazo a torcer.

También Victoria trataba de convencer a su futuro marido para que hable con Alejo y arreglen sus problemas antes de la ceremonia. Mientras que Rafael expresaba su malestar por la situación familiar ante Luisa. Por otra parte, Mercedes le dejaba claro a Bernardo que no van a ir a la boda de su cuñado con Victoria y que no serán los testigos de ese enlace.

Leonardo le pedía a Irene hablar con ella sobre Bárbara pues no sabe que le pasa pues lleva días evitándole. Paralelamente, doña Amanda hablaba con Irene y le confesaba que Bárbara rechazó dar un paseo con ella y con su hijo hace unos días y que la notó fría con ella.

Por su lado, Adriana le preguntaba a su hermana Bárbara que si le pidiera que le apoyara en algo difícil de entender o si le acompañaría a donde fuera y ella le respondía que no lo dudaría ni un segundo. Tras ello, Bárbara le pedía a Pedrito que confíe en sus dos hermanas ciegamente le pidan lo que le pidan.

Finalmente, Úrsula le dejaba claro a Rafael que le va a demostrar que es la esposa perfecta y Adriana le animaba a que se case con ella justo cuando Victoria les pillaba besándose. Y Atanasio descubría que Valle Salvaje no ha pertenecido jamás a José Luis. Un hallazgo que podría cambiarlo todo tanto para el duque y su familia como para todos los habitantes del mismo y la Casa Pequeña.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 8 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 229 de 'Valle Salvaje' del viernes 8 de agosto

Imagen de la boda de Victoria y José Luis en 'Valle Salvaje'.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bernardo le advierte a Mercedes que necesitan estar a bien con el duque para poder tener un futuro en la Casa Pequeña pero ella insiste en que no piensa acudir a la boda de su cuñado. Y Úrsula que lo ha escuchado todo le cuenta a su tía Victoria que no tienen intención de acudir al enlace.

Tras el hallazgo de Atanasio, Matilde no duda en reaccionar con felicidad al saber que José Luis va a perderlo todo y su pareja deja claro que está deseando ver como los Salcedo le arrebatan el privilegio al duque.

Bárbara no duda en enfrentarse a Irene asegurando que no le extraña que tenga tan buena relación con Leonardo pues entre iguales es fácil entenderse. Mientras, Amanda le pregunta a su hijo si la joven es siempre así o es ella la que le provoca que actúe así.

Por su parte, Rafael le dice a Adriana que pase lo que pase no va a haber marcha atrás en sus planes de escapar y abandonar para siempre Valle Salvaje. Por otro lado, Alejo se muestra molesto con Luisa al saber que Luisa organizó una cena con sus hermanos a sus espaldas.

Finalmente, José Luis trata de convencer a Bernardo para que no falten a su boda haciéndole una oferta irrechazable. Sin embargo, parece que los duques de Miramar no están por la labor de acudir al enlace y Victoria jura que pagarán por tal humillación.