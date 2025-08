Avance 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 7 de agosto: la pillada a Rafael y Adriana y José Luis, en jaque

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en las tramas de su segunda temporada. Y es que se avecina la boda de José Luis y Victoria que podría poner todo patas arriba. Pero además la ficción no para de recibir nuevas caras en su reparto. Tras el fichaje de María Molins ('Entrevías') como Amanda, la madre de Leonardo, ahora la serie de Bambú Producciones suma a Marcos Orengo, quien diera vida a Feliciano en 'La Promesa'.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria le suplicaba a Mercedes que ella y Bernardo acepten ser los testigos de su boda y a cambio le aseguraba que todo cambiará en el valle y en la Casa Pequeña.

Julio no dudaba en preguntarle a Úrsula por el encargo que le hizo su tía Victoria para venir a Valle Salvaje tal y como venía en la carta que Adriana le ha robado. Y Úrsula le respondía como muestra de su buena fe y su alianza con él.

Paralelamente, Adriana no dudaba en preguntarle a Julio si verdaderamente la quiere tras comprobar que tiene una alianza con Úrsula. Por su parte, Rafael le dejaba claro que le han arruinado la vida a su hermano y que no puede juzgarle ni darle la espalda.

Mientras, Bárbara se encaraba con Leonardo por no haberle dicho nunca el motivo por el que estaba tan raro con ella. Atanasio, dispuesto a confirmar su alarmante descubrimiento sobre el duque, provocaba la inquietud de Matilde, que se ponía en lo peor.

Tras interpretar su papel ante el duque, Victoria y Bernardo, Mercedes juraba, ante la tumba de Pilara, que vengará su muerte.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el jueves 7 de agosto a partir de las 17:20 horas justo después de 'Malas lenguas':

Avance del capítulo 228 de 'Valle Salvaje' del jueves 7 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio trata de mediar entre su padre y su hermano y le pide a José Luis que invite a Alejo a su boda, pero el duque no duda en dejarle claro que no ha sido él quién se ha enfrentado a su familia y que no piensa dar su brazo a torcer.

También Victoria trata de convencer a su futuro marido para que hable con Alejo y arreglen sus problemas antes de la ceremonia. Mientras que Rafael expresa su malestar por la situación familiar ante Luisa. Por otra parte, Mercedes le deja claro a Bernardo que no van a ir a la boda de su cuñado con Victoria y que no serán los testigos de ese enlace.

Leonardo le pide a Irene hablar con ella sobre Bárbara pues no sabe que le pasa pues lleva días evitándole. Paralelamente, doña Amanda habla con Irene y le confiesa que Bárbara rechazó dar un paseo con ella y con su hijo hace unos días. y que la notó fría con ella.

Por su lado, Adriana le pregunta a su hermana Bárbara que si le pidiera que le apoyara en algo difícil de entender o si le acompañaría a donde fuera y ella le responde que no lo dudaría ni un segundo. Tras ello, Bárbara le pide a Pedrito que confíe en sus dos hermanas ciegamente le pidan lo que le pidan.

Finalmente, Úrsula le deja claro a Rafael que le va a demostrar que es la esposa perfecta y Adriana le anima a que se case con ella justo cuando Victoria les pilla besándose. Y Atanasio descubre que Valle Salvaje no ha pertenecido jamás a José Luis.