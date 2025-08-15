Actualidad

Así ha sido la despedida forzosa de Aida Bao en 'Malas Lenguas' ante el regreso de Jesús Cintora a TVE

por Roberto Jiménez

Tras dos semanas al frente de 'Malas Lenguas', Aida Bao se despedía este jueves ante el regreso de Jesús Cintora al programa de TVE la próxima semana.

Aida Bao en 'Malas Lenguas'.
Aida Bao en 'Malas Lenguas'. | TVE

Tras dos semanas poniéndose al frente de 'Malas Lenguas', Aida Bao se despedía este jueves del programa de TVE y de la audiencia ante el regreso de Jesús Cintora a su puesto como presentador del espacio el próximo lunes 18 de agosto.

Cabe decir que Aida Bao tenía el difícil reto de sustituir a Jesús Cintora y lejos de no haber estado a la altura, la periodista ha demostrado ser una gran profesional para ponerse al frente de un formato de autor como es 'Malas Lenguas' y conseguir que no se haya echado de menos al presentador titular.

Más información

Y para muestra los datos de audiencia que ha conseguido 'Malas Lenguas' en estos últimos días. Así, el espacio ha logrado sus mejores datos en la sobremesa de La 1 hasta anotar este miércoles un gran 10,2% de cuota y 851.000 espectadores mientras que en su segundo bloque los datos han mermado en La 2 debido a la apuesta de TVE de llevar el programa también a La 1 en simulcast ocupando el hueco de 'La Pirámide'.

De esta manera, este jueves Aida Bao decía adiós emplazando a la audiencia a seguir viendo 'Malas Lenguas' con el regreso de Jesús Cintora a partir del lunes. "El lunes volvemos, ya con Jesús Cintora, para contar la actualidad con análisis y también con humor", empezó diciendo la presentadora.

Y antes de concluir la emisión, Aida Bao quiso dejar claro que había sido un lujo poder presentar 'Malas Lenguas' en TVE. "Ha sido un placer y un privilegio acompañarles estas dos semanas", añadió.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Archivado en

· ·

Más Información

Aida Bao en 'Malas lenguas'.

Aida Bao recibe la mejor de las noticias con 'Malas Lenguas' que sentencia de lleno su futuro en TVE

El Televisero
Jesús Cintora y Marta Flich.

El plan que TVE baraja con Jesús Cintora y el programa de Marta Flich en sus nuevas tardes, que ya tiene título

Roberto Jiménez

Últimas noticias