Así ha sido la despedida forzosa de Aida Bao en 'Malas Lenguas' ante el regreso de Jesús Cintora a TVE

Tras dos semanas poniéndose al frente de 'Malas Lenguas', Aida Bao se despedía este jueves del programa de TVE y de la audiencia ante el regreso de Jesús Cintora a su puesto como presentador del espacio el próximo lunes 18 de agosto.

Cabe decir que Aida Bao tenía el difícil reto de sustituir a Jesús Cintora y lejos de no haber estado a la altura, la periodista ha demostrado ser una gran profesional para ponerse al frente de un formato de autor como es 'Malas Lenguas' y conseguir que no se haya echado de menos al presentador titular.

Y para muestra los datos de audiencia que ha conseguido 'Malas Lenguas' en estos últimos días. Así, el espacio ha logrado sus mejores datos en la sobremesa de La 1 hasta anotar este miércoles un gran 10,2% de cuota y 851.000 espectadores mientras que en su segundo bloque los datos han mermado en La 2 debido a la apuesta de TVE de llevar el programa también a La 1 en simulcast ocupando el hueco de 'La Pirámide'.

De esta manera, este jueves Aida Bao decía adiós emplazando a la audiencia a seguir viendo 'Malas Lenguas' con el regreso de Jesús Cintora a partir del lunes. "El lunes volvemos, ya con Jesús Cintora, para contar la actualidad con análisis y también con humor", empezó diciendo la presentadora.

Y antes de concluir la emisión, Aida Bao quiso dejar claro que había sido un lujo poder presentar 'Malas Lenguas' en TVE. "Ha sido un placer y un privilegio acompañarles estas dos semanas", añadió.