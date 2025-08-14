Aida Bao recibe la mejor de las noticias con 'Malas Lenguas' que sentencia de lleno su futuro en TVE

TVE se ha convertido en la cadena de referencia para seguir toda la información sobre los incendios. Y para muestra el liderazgo de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' en la mañana. Pero si hay un programa que está viviendo su mejor semana desde su estreno es 'Malas Lenguas'.

Así, este miércoles, 'Malas Lenguas' volvía a quedarse al borde del récord histórico con su primer tramo en la sobremesa de La 1. Así, el espacio de actualidad que esta semana conduce Aida Bao, rompió la racha de dos meses sin alcanzar el doble dígito en la franja al anotar un gran 10,2% de cuota y 851.000 espectadores.

De esta manera, 'Malas Lenguas' sigue subiendo en su primer tramo en La 1 quedándose más cerca de la primera opción ('Sueños de libertad') y ganando a 'Tardear' en Telecinco. También ayudó a que 'Valle Salvaje' (10,2% y 763.000) y 'La Promesa' (13,2% y 918.000) anotaran grandes resultados este miércoles.

Sin embargo, el gran resultado en la sobremesa sigue sin igualarse en su segundo tramo. Hay que recordar que esta semana, La 1 ha optado por retirar de su parrilla 'La Pirámide', tras cancelar sus grabaciones, y sustituirlo por la emisión en simulcast del programa de Jesús Cintora en La 1 y en La 2.

Este miércoles, el segundo tramo de 'Malas Lenguas' con Aida Bao se quedó en La 1 con un 6,6%, que siguen siendo cifras bajas pues supone una bajada de 6,6 puntos con respecto a lo que anota 'La Promesa' justo antes. Mientras que en La 2 el dato vuelve a descender al 3,6% y 241.000 espectadores. Por último, la última media hora bajo la denominación de 'Malas Lenguas al cuadrado' subió al 4,2% y 299.000 espectadores.