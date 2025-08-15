Javier Ruiz desaparece por sorpresa como presentador de 'Mañaneros 360' en TVE y este es su sustituto

Desde su incorporación a 'Mañaneros 360', el pasado mes de abril, Javier Ruiz no se había ausentado ni un solo día. Mientras que el resto de presentadores de televisión se han tomado unos días de vacaciones, el periodista de TVE ha permanecido en su puesto de trabajo, hasta este viernes 15 de agosto.

Aprovechando el festivo nacional, Javier Ruiz ha desaparecido de 'Mañaneros 360', como también lo ha hecho su compañera Adela González. En su lugar sí ha trabajado Miriam Moreno y ha regresado Alberto Herrera, quien presentó el último programa de la anterior etapa del matinal de La 1, durante la pasada Semana Santa.

Desde entonces, Alberto Herrera ha formado parte de la redacción. Se desconoce si la desaparición de Javier Ruiz será solo este viernes o se extenderá a la próxima semana. Cosa que no sería extraño, ya que ha trabajado sin descanso durante los últimos meses, a diferencia de otros compañeros de cadena, como Jesús Cintora, que sí se ha ido de vacaciones la primera quincena de agosto.

🔹Ayuso reaparece tras las vacaciones

🔹También lo hace Juanma Moreno



🔹Ayuso reaparece tras las vacaciones

🔹También lo hace Juanma Moreno

Estos y más temas a partir de las 12.00 horas con Alberto Herrera#Mañaneros15A

El 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz y Adela González, líder en su franja en julio

'Mañaneros 360' ha sido una de las grandes bazas de la cadena pública desde su renovación. Durante el pasado mes de julio, lideró su franja, con una excelente media del 13,1% y 396.000 espectadores, su mejor dato desde su estreno. Junto a 'La mañana de La 1' de Silvia Intxaorrundo, han convertido a TVE en la cadena preferida para seguir la actualidad.

Entre los temas a tratar este viernes 15 de agosto, ya sin Javier Ruiz y Adela González, ha estado la reaparición de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, tras sus vacaciones y los incendios que han asolado parte de sus respectivas comunidades. La madrileña hizo su aparición este jueves en Tres Cantos, donde visitó las zonas más afectadas por las llamas, e incluso aseguró que va a pedir al Gobierno la declaración de zona catastrófica.