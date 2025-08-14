Una reportera de 'Mañaneros 360' dice 'basta' ante lo visto en 'Informativos Telecinco': "No somos marionetas"

'Informativos Telecinco' dejaba este miércoles 13 de agosto una de las imágenes de la jornada con la peligrosa conexión en directo protagonizada por Noemí Bautista. La complicada escena de la reportera temiendo ser alcanzada por las llamas en plena cobertura de un incendio en León ha causado conmoción en redes. Tanto, que incluso una reportera de 'Mañaneros 360' ha lanzado un recado a los informativos de la cadena por el peligro permitido.

"Vámonos, vámonos", gritaba apresurada la reportera de 'Informativos Telecinco' en el vídeo que se ha viralizado en redes, pidiéndole a su cámara abandonar la peligrosa localización en la que se encontraban al temer que el cambio de viento les dejase atrapados entre llamas. "Estábamos grabando y en segundos el fuego que estaba lejos cambió de dirección", explicó poco después la comunicadora.

Y este jueves, Gemma Camacho, reportera de 'Mañaneros 360' en La 1, no ha dudado en compartir el clip de vídeo en el que se denuncia la situación límite vivida por la periodista, lanzando un recado directo a 'Informativos Telecinco' y los espacios que permiten conexiones de estas características.

Gemma Camacho, reportera de 'Mañaneros 360' estalla contra lo presenciado en 'Informativos Telecinco': "No somos marionetas"

"Con todos mis respetos, no entiendo la necesidad de exponernos, de peligrar para contar la noticia", comienza señalando en sus historias de Instagram. "Ya está bien, ya basta de peticiones para estar al límite. El espectador lo va a entender igual con colas", subraya la periodista de TVE, condenando la práctica de desplazar a reporteros a zonas de peligro, comprometiendo su seguridad e integridad. "Somos comunicadores, no marionetas de la tele", termina sentenciando la periodista.

Y es que, tal y como subraya la periodista de 'Mañaneros 360', durante esta oleada de incendios que continúa acaparando el foco mediático por su expansión y gravedad, los profesionales de la información están poniendo en riesgo su seguridad. Además de lo visto en 'Informativos Telecinco', una reportera de 'YAS Verano' también vivía este miércoles un complicado momento al tener que ser rescatada del fuego junto a su cámara.

"Han tenido que ayudarnos a nosotros a salir porque estábamos prevenidos en un punto para realizar la conexión. Ha comenzado a levantarse el viento y a aparecer pequeños focos de fuego nuevos cerca del pasto que estaba sin quemar", explicó Flavia Bertolini a Pepa Romero, presa de un ataque de nervios tras verse atrapada entre las llamas mientras cubría un incendio en Zamora.