Miriam Moreno se sincera sobre cómo es trabajar con Adela González y sentencia la nueva etapa de 'Mañaneros 360'

Si bien Adela González tomó las riendas de 'Mañaneros 360' el pasado septiembre tras la despedida de Jaime Cantizano, hay un rostro que se ha mantenido al frente del formato de La 1 desde sus inicios: Miriam Moreno. Precisamente, la copresentadora del matinal de TVE se ha sincerado en una reciente entrevista sobre cómo es trabajar con la periodista, además de valorar la nueva etapa del formato.

La comunicadora, que lleva presente en el espacio de La 1 desde su estreno en 2023, y que vivió junto al equipo el cambio de enfoque del formato con la incorporación de Javier Ruiz, se ha sincerado en su entrevista con Diez Minutos sobre cómo han vivido estos últimos meses de reformulación. "Estamos muy contentos con el apoyo de la audiencia, lo cual significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo y asegura la continuidad del equipo contratado", asegura la periodista.

"Ahora hay actualidad política, que hacía mucho que no tocaba, está siendo informativamente trepidante. Sigo aprendiendo todos los días y eso es apasionante. Aunque echo de menos a los compañeros que han pasado por las etapas anteriores. Como a Marc Santandreu, que empezamos copresentando juntos", asegura Miriam Moreno, recordando a algunos de sus antiguos compañeros.

Miriam Moreno sobre los cambios en 'Mañaneros 360': "Echo de menos a los especialistas de corazón"

Y la presentadora no ha dudado tampoco en pronunciarse sobre la fulminación de la sección de crónica social en el matinal de La 1 y la despedida de colaboradores como Lydia Lozano, María Eugenia Yagüe, Alberto Guzmán o Alba Carrillo. "Echo de menos a los especialistas de corazón. A la familia que habíamos formado", lamenta la periodista.

"Siempre se intenta cambiar para bien. Si los que toman las decisiones consideran que hay que hacer modificaciones, podemos ponerlas en duda, tenemos espíritu crítico, pero al final es la audiencia quien decide. Y ahora los datos son buenos en ese sentido", ha explicado Miriam Moreno en su encuentro con el citado medio antes de pronunciarse sobre cómo ha sido esta última temporada con Adela González.

Sobre Adela González: "Nos cuidamos y hay sintonía"

"Genial. Es una gran compañera, muy generosa conmigo desde el principio. Creo que nos cuidamos mutuamente y hay sintonía. No concibo otra manera de trabajar en equipo", afirma de manera rotunda la copresentadora de 'Mañaneros 360', que también ha reflexionado sobre las amistades en la profesión y la importancia del equipo.

"Se tiene amigos. Antes he mencionado a Marc y podría darte una lista interminable de compañeros que ya son familia", asegura Miriam Moreno. "No hablo solo de presentadores o reporteros. Mi primer contacto al llegar a la tele son las chicas y chicos de maquillaje y peluquería, también un gran apoyo en estos días en los que llegas con alguna preocupación personal", explica la comunicadora.