El presidente de RTVE saca la cara por 'Mañaneros 360' tras su incuestionable éxito: "Es como los pedos"

Televisión Española continúa de celebración por los excelentes datos de audiencia que 'Mañaneros 360' registra cada semana, habiendo alcanzado el máximo de su actual etapa el pasado julio, con un 17.2% de cuota de pantalla. Y José Pablo López, presidente de RTVE, no ha dudado en celebrar el buen funcionamiento del formato defendiendo al equipo de las críticas que han recibido en los últimos meses.

Tanto el espacio conducido por Adela González y Javier Ruiz como 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo se han convertido en los espacios estrella de la cadena por el fiel público que han ido construyendo en la franja de las mañanas frente a competidores como 'Espejo Público' o 'El programa de AR' y 'Vamos a ver'.

'Mañaneros 360' se convertía este martes 5 de agosto en el espacio líder absoluto de las mañanas de La 1, firmando un 13.3% de cuota de pantalla y una media de 385.000 espectadores, además de congregar a más de 1.9 millones de espectadores únicos. El matinal se situaba así un 28.8% por encima de la media de la cadena, y el presidente de la corporación no ha dudado en celebrarlo.

José Pablo López defiende a 'Mañaneros 360' de las críticas y celebra su éxito en La 1

"Viendo este post me he acordado de una frase que, aunque escatológica, sintetiza en buena parte la fijación con este programa que se ha desarrollado en los últimos meses: El éxito es como los pedos, a la gente le molesta cuando no es suyo", ha escrito José Pablo López en su cuenta de X, lanzando un dardo a los que se han mostrado más críticos con el espacio de La 1 a raíz de su nueva etapa.

Cabe recordar que 'Mañaneros 360' dio un giro el pasado abril a su dinámica e imagen anterior, que conservaba desde su llegada a las mañanas de La 1 en 2023. Con la incorporación de Javier Ruiz, el formato pasó a centrarse por completo en la actualidad, dando prioridad a la economía, la política y los sucesos. Y eliminando así su sección de corazón y crónica social.