Adela González detiene una conexión de 'Mañaneros 360' por las amenazas que se oyen en TVE: "No lo vamos a permitir"

Adela González ha vivido un momento de tensión este jueves durante una conexión en directo en 'Mañaneros 360' al tener que cortar de raíz las insinuaciones de una entrevistada. El matinal de La 1 se hacía eco de la oleada de crímenes en Mijas, Málaga, que ha derivado en la detención del supuesto autor de uno de los asesinatos. Y la familia de Eduardo, una de las víctimas, ha utilizado el espacio para lanzar todo tipo de amenazas, teniendo que ser frenados por la presentadora.

"Máxima tensión en Mijas, detienen al hijo del hombre hallado muerto en una arqueta por matar presuntamente a otro vecino de la localidad. Parece lioso pero ojo, ambas muertes tienen relación", comenzó explicando la conductora de 'Mañaneros 360'. Al parecer Fran, el hijo de Raúl, que fue el hombre hallado muerto en una arqueta en la localidad malagueña, se habría tomado la venganza por su cuenta quitando la vida al supuesto asesino de su padre.

El matinal de La 1 explicaba así a la audiencia que el detenido había presuntamente asesinado a Fernando, la última persona que estuvo con su padre antes de morir. Ha sido entonces cuando Adela González conectaba con Rocío y Concha, hermana y sobrina del asesinado. "Él es inocente, ahora estamos más seguros. Si antes estábamos seguras, ahora más que nunca", ha asegurado la entrevistada ante las cámaras.

Una entrevistada toma el micrófono de 'Mañaneros 360' para amenazar y Adela González la corta en seco

Adela González en 'Mañaneros 360'

"Mi Fernando no ha tenido que ver nada en la muerte de Raúl", sentenciaba categóricamente la hermana del presunto asesino antes de que una tercera persona arrebatase el micrófono al reportero del programa para tomar la palabra. "Tienes que vivir con la conciencia, te tiene que reconcomer y te tienes que morir por dentro al recordar cómo has matado a mi tío a quemarropa", exclamaba a cámara otra sobrina del fallecido.

"Porque primero, si tu le pegas un tiro en la pierna a mi tío, ten un conciencia, si tienes corazón, pero tú no tienes corazón. No hay nombre para lo que has hecho", ha continuado explicando la espontánea, visiblemente alterada mientras el reportero trataba de tranquilizarla y Adela González observaba la escena perpleja.

"Están muy nerviosos porque viven días de auténtica tensión, temen que pueda haber más represalias que le quiten a otro familiar", ha esgrimido el periodista presente en la escena en un intento de quitar hierro al asunto. "Ahora tenemos miedo de que vengan a por mi hermano David, porque lo amenazaron, que los iban a matar a los dos y han matado a uno", continuaba explicando la hermana del asesinado mientras su hija increpaba a la cámara y hacía gestos amenazantes.

"Cuando encontraron el cuerpo de su padre, amenazaron a mis dos hermanos a Fernando y a...", ha tratado de explicar la entrevistada justo antes de que Adela González pusiese punto final a la conexión en directo. "A ver lo que no vamos a permitir es utilizar las cámaras de este programa para amenazar a nadie. No lo vamos a permitir, lo sentimos", ha sentenciado la presentadora despidiendo la entrevista.