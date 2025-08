Aida Bao toma el relevo de Jesús Cintora en 'Malas Lenguas': "Yo soy muy distinta y no voy a dejarme llevar por la presión"

Este lunes 4 de agosto, TVE estrena nueva presentadora al frente de 'Malas lenguas'. Durante las dos primeras semanas de agosto, Aida Bao toma el relevo de Jesús Cintora al frente del espacio de actualidad que se emite de lunes a viernes a las 15:55 horas en La 1 y posteriormente de 19:00 a 21:00 horas en La 2.

La directora y presentadora de 'Hora 14' y 'Hora 25' los fines de semana en la Cadena SER da su gran salto como presentadora de televisión después de formar parte del equipo de tertulianos de 'La Hora de La 1' en TVE. Un nuevo reto ante el que se muestra ilusionada y con muchas ganas de poder aportar todo su conocimiento y su profesionalidad para dar su propio toque al programa producido por Big Bang Media con la colaboración de La Osa Producciones Audiovisuales y El Terrat.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Aida Bao sobre este debut al frente de 'Malas lenguas'. Además hablamos con la periodista sobre el señalamiento que han recibido y los ataques a los que se han enfrentado algunos reporteros del espacio en las últimas semanas.

También le preguntamos a Aida Bao por las críticas de Ana Rosa Quintana a la falta de pluralidad de TVE, sobre las quejas de los Consejos de Informativos de RTVE a la apuesta de formatos como 'Mañaneros 360' o 'Malas lenguas' y qué piensa sobre los programas que dan voz a los bulos y a los discursos de ultraderecha como 'Horizonte'.

¿Cómo fue ese momento en el que te proponen ser la sustituta de Jesús Cintora? ¿Qué sentiste?

Pues sentí una alegría inmensa y de alguna forma un reconocimiento implícito a mi trayectoria profesional y a mi trabajo. Yo siempre he sido una hormiguita de los medios, empecé como todos de becaria haciendo crónicas y después haciendo sustituciones en tele haciendo directos, luego enganché con becas hasta que entré en la Cadena SER en la que llevo ya 7 años y ahora colaboro también en El País y con TVE como analista. Entonces la verdad que me llevé una alegría muy grande al saber que confían en mí para ponerme al frente de un programa como 'Malas lenguas'.

¿Te lo pensaste mucho o dijiste sí de inmediato?

La verdad es que me tiré de cabeza. Por mí era un sí clarísimo, lo único que tenía que resolver para ver si era posible o no era la autorización de la Cadena SER y entonces fue un sí a la espera. Y lo primero que hice fue llamar a la dirección de la SER para ver si me daban la autorización y una vez me la dieron si que fue un sí definitivo porque no tuve dudas.

Aida Bao junto a Jesús Cintora en 'Malas Lenguas'

Tú ya colaboras en televisión y has sido reportera pero ahora debutas como presentadora en solitario. ¿Cómo lo estás afrontando y preparando? ¿Te ha dado Jesús algún consejo?

He podido hablar con Jesús y la verdad es que ha sido muy amable, muy acogedor y muy cálido. Me ha explicado un poco cómo es su día a día, he podido estar con la redacción y conocer a todo el equipo que son un equipo muy grande de profesionales que se esfuerzan cada día por sacar adelante un programa lo más riguroso y entretenido posible.

Y lo que he hecho es verme mucho el programa, hablar mucho con los compañeros del equipo para entender cómo trabajan y luego la otra parte imprescindible es estar muy pendiente de la actualidad pero eso ya lo tengo en mi cabeza porque yo he continuado en la SER hasta finales de julio y me volveré a incorporar la última de agosto y la primera de septiembre. Entonces eso es una ventaja porque llego muy enchufada a lo que está pasando.

'Malas lenguas' es un programa de actualidad pero también tiene su parte de entretenimiento con los cómicos y los guiñoles. ¿Cómo te ves en este nuevo rol?

La verdad es que tengo mucha curiosidad porque tenemos un equipo fantástico de guionistas y de humoristas y ellos lo hacen muy fácil por lo que veo en el programa. He podido hablar con ellos y me han contado un poco lo que quieren hacer en agosto que es hacer disfrutar al espectador y destensar un poco que hace falta y me voy a dejar llevar. Si que es verdad que es un registro en el que nunca me he visto y tengo ganas de verlo, pero ya me han dicho que no me harán muchas trampas así que espero que cumplan.

Jesús Cintora es alguien que tiene su sello personal y un público detrás tras muchos años. ¿Sientes presión por si no estás a su altura?

Por supuesto que es el programa de Jesús y al final tiene una forma muy personal de dirigir y presentar el programa. Lo que me han transmitido es que yo le voy a dar mi propio toque personal y mi forma de abordar las cosas pero por supuesto siguiendo la línea que Jesús ha marcado. Al final el programa sigue siendo el mismo, solo cambia la persona que lo presenta pero es imposible que no cambie ligeramente porque al final yo soy una persona muy distinta, Jesús es el campeón y yo soy como soy yo. Pero bueno el alma del programa y la intención, la información y el rigor se van a mantener.

Vienes de la radio donde las audiencias se miden de otra manera y hay menos escrutinio diario. 'Malas lenguas' se encuentra en su mejor momento. ¿Cómo vas a llevar el análisis de las audiencias y no sé si temes que pueda bajar un poco?

Yo creo que hay que tener muy claro antes de empezar que el mes de agosto tradicionalmente tiene unas fluctuaciones muy grandes en audiencias y en share. En ese sentido, voy a tratar de cuidar, si me permites decirlo así, mi salud mental y no dejarme llevar por la presión. Al final tenemos que estar centrados en hacer un programa de calidad y que no se reduzca ni un ápice en ese sentido. Las audiencias por supuesto tendrán su análisis, pero yo quiero estar centrada en hacer mi trabajo bien. Y luego las audiencias pues ya habrá tiempo de analizarlas, aunque al final son solo dos semanas y los directivos ya tendrán el tiempo de transmitirme lo que consideren oportuno pero yo no me voy a dejar llevar porque la curva suba o baje en un momento determinado.

Aida Bao se estrena como presentadora de 'Malas Lenguas'

Llegas a 'Malas lenguas' en un momento muy convulso en el que a una de sus reporteras, Esther Yáñez, no se la dejó hacer su trabajo en Torre Pacheco y políticos como Abascal ya han dicho que si ellos gobiernan cerrarán el programa. ¿Qué piensas sobre lo que está pasando y la situación tan crispada que está habiendo?

Yo creo que atacar a un periodista es de alguna forma atacar a la democracia del país para el que informa. Sea el periodista que sea, siempre que sea periodista profesional e informador, que no agitador ojo, creo que es inaceptable. Creo que los periodistas, da igual para el medio que trabajen, tienen el derecho y la obligación de informar, es su trabajo y es una labor democrática que los ciudadanos tienen derecho a consumir porque al final quién está viendo un programa tiene derecho a que le llegue la información veraz e impedir ese trabajo es impedir el derecho a la información de los ciudadanos.

Es inaceptable lo que está pasando. Ahora recientemente le ha pasado a 'Malas lenguas' pero les ha pasado a muchos otros compañeros y todos esos ataques son inaceptables. En una democracia sana eso no puede suceder y tenemos que empezar a pensar que esto no puede convertirse en una persecución al mensajero, nosotros nos limitamos a describir lo que estamos viendo y tratar de ser honestos con lo que le contamos a la audiencia, eso no puede perseguirse, y es una obligación moral y ética tanto de la población como de los propios poderes públicos defender a esos profesionales.

En las últimas semanas se está cuestionando mucho la politización de TVE. De hecho recientemente Ana Rosa Quintana cuestionaba que le faltaba neutralidad en TVE por contar con periodistas como Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz o el propio Cintora. ¿Qué le dirías tú a esa gente que cuestiona a TVE de no ser imparcial?

Yo creo que por supuesto todo el mundo tiene derecho a decir lo que opina, pero a mí me parece que los periodistas de TVE tratan todos los días de informar con rigor y también con pluralidad. En las mesas de análisis de todos los programas hay personas de todo el espectro ideológico que puede decir lo que les parece de cualquier tema y te lo está diciendo alguien que ahora mismo es analista en 'La hora de La 1' y yo me he sentado en mesas con personas que están en mis antípodas ideológicas y con opiniones completamente distintas a las mías.

Creo que la clave es debatir con respeto y no tanto que haya o no pluralidad que la hay, sino que la haya con respeto. Y eso es algo de lo que se puede presumir en TVE que hay respeto por la pluralidad de opiniones y que todo el mundo puede decir lo que piensa aunque no pensemos igual.

Hablando de Silvia Intxaurrondo, tu colaboras en 'La hora de La 1', ¿cómo es trabajar con ella y con Marc Sala? ¿Es uno de tus referentes ahora que das el salto al otro lado?

Tanto Silvia como Marc son unos magníficos profesionales y cuando te acercas a ellos lo ves todavía más porque los ves trabajar de cerca. A mí además me gusta mucho absorber la profesionalidad de los trabajadores que tengo a mi alrededor. Creo que se aprende mucho en un plató de televisión y en el caso de Silvia y de Marc siempre han sido super cariñosos y muy amables y muy respetuosos con nuestro trabajo y nuestro análisis. Y por supuesto que voy a tratar de inspirarme en todos los que me rodean.

También desde dentro de TVE hay algunas voces críticas por la apuesta por 'Malas lenguas' o 'Mañaneros 360' por parte del Consejo de Informativos que piden que estos programas no se externalicen y cuenten con profesionales de TVE y no con fichajes externos. ¿Sientes que hay una lupa siempre hacia el periodismo crítico?

Yo creo que TVE es una televisión pública y los mecanismos de control son necesarios sin ninguna duda y faltaría más las opiniones que puedan divergir de lo que se emite y tienen todo el derecho del mundo a expresarlas y a transmitirlas a quien les parezca oportuno. Creo que en TVE tanto en la plantilla de RTVE como en los programas que se emiten por parte de productoras externas hay mucha profesionalidad y en este caso coincide que tengo amigos que forman parte de la plantilla de la cadena como amigos que trabajan en productoras y te puedo asegurar que hay profesionales como la copa de un pino tanto a un lado como a otro. Y, por supuesto, que los mecanismos de control tienen derecho a ejercer su labor y a manifestarse si así lo desean.

'Malas lenguas' va sobre desmontar bulos, ¿qué piensas de programas como Horizonte con Iker Jiménez que llegan a ser líderes de audiencia dando voz a discursos de ultraderecha y animando a salir a incendiar las calles en su final de temporada?

Yo creo que como periodistas nuestra responsabilidad, pero es mi manera de verlo, es contrastar la información que vamos a publicar y tratar de ser, no imparciales porque eso es imposible, pero si tratar de ser lo más honestos posibles con quienes nos están viendo y escuchando. Al final trabajamos con información, nos dedicamos a contrastar y si tú de alguna manera permites, de forma voluntaria o interesada, que llegue información sin contrastar a quien está viendo la televisión creo que estás siendo irresponsable y te estás saltando el código deontológico que al final es transversal a todos los profesionales de la información.

Yo puedo hablar por suerte de los lugares en los que estoy en la Cadena SER como ahora en TVE que todo lo que yo veo es a profesionales ejerciendo con mucha responsabilidad su trabajo y no permitiendo que llegue a la opinión pública información sin contrastar. Por lo menos de forma voluntaria, un día puedes cometer un error que le puede pasar a cualquiera, pero hay unos mecanismos de control y unos códigos deontológicos que hacen que de alguna forma defendamos nuestra profesión con profesionalidad.

Aida Bao en la promo de su llegada a 'Malas Lenguas'

Vienes de la Cadena SER igual que Javier Ruiz y ahora se ha conocido la vuelta de Pepa Bueno al 'Telediario 2', ¿no sé si llegaste a coincidir con ella en la SER y qué te parece su fichaje?

Bueno en realidad lo de Pepa es una rentré, Pepa realmente cuando vino a la SER era una profesional de la tele pública. Si que tuve la suerte de coincidir con ella, yo cuando llegué a Madrid hace siete años ella estaba dirigiendo el 'Hoy por hoy' y estuve una temporada con ella y con Aimar Bretos y fue una etapa muy ilusionante y muy excitante a nivel profesional porque yo estaba recién llegada a Madrid y de repente aterricé en un equipo de profesionales que trabajaban a una velocidad, con una mirada y un rigor que impresionaba. Fue una escuela maravillosa. Y para mí es una gran noticia que Pepa Bueno vuelva a las noches de TVE y la veré todos los días.

Más allá de incorporarte como sustituta de Jesús Cintora, ¿te gustaría seguir en el programa como copresentadora o como colaboradora y qué te planteas como futuro en televisión?

La verdad es que es algo que no sé todavía, lo tendría que contestar dentro de un mes o de dos. Ahora mismo todos mis esfuerzos están en sacar estas dos semanas con la mayor profesionalidad posible y no pienso nada más.