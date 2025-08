¿Quién es Aida Bao, la nueva presentadora de 'Malas lenguas' en relevo de Jesús Cintora en TVE?

Desde este lunes 4 de agosto, 'Malas lenguas' estrena presentadora ante la marcha de Jesús Cintora por vacaciones. Así, durante las próximas dos semanas, la encargada de conducir el programa de actualidad de La 1 y La 2 será la periodista Aida Bao.

'Malas Lenguas' mantendrá su esencia de analizar las noticias de actualidad con toques de humor y la intención de desmontar todos los bulos que corren por las redes. Lo hará eso sí con el toque de Aida Bao, que como reconoce en la entrevista exclusiva con El Televisero, su tono es muy diferente al de Jesús Cintora.

"Yo le voy a dar mi propio toque personal y mi forma de abordar las cosas pero por supuesto siguiendo la línea que Jesús ha marcado. Al final el programa sigue siendo el mismo, solo cambia la persona que lo presenta pero es imposible que no cambie ligeramente porque al final yo soy una persona muy distinta, Jesús es el campeón y yo soy como soy yo", recalca la periodista que da el salto a la televisión como presentadora tras años conduciendo 'Hora 14' y 'Hora 25' los fines de semana en la Cadena SER.

Y sobre si siente presión por sustituir a alguien como Jesús Cintora y cómo puede afectar su ausencia a las buenas audiencias que viene cosechando 'Malas lenguas' en las últimas semanas, Aida Bao es clara. "Voy a tratar de cuidar, si me permites decirlo así, mi salud mental y no dejarme llevar por la presión. Al final tenemos que estar centrados en hacer un programa de calidad y que no se reduzca ni un ápice en ese sentido", sentencia.

Aida Bao, de la Cadena SER y tertuliana de 'La Hora de La 1' a sustituir a Cintora

Aida Bao se suma al equipo de 'Malas Lenguas' como un relevo estival natural, una voz rigurosa y cercana que encarna el tipo de periodismo que promueve el programa.

Natural de Santiago de Compostela y licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago, Bao ha desarrollado una sólida trayectoria en medios como Televisión de Galicia, La Sexta y especialmente la Cadena SER, donde actualmente presenta y dirige las ediciones de fin de semana de 'Hora 14' y 'Hora 25'. En RTVE, colabora en 'La Hora de La 1'. En 2013 formó parte del equipo de informativos que cubrió el accidente del tren Alvia en Angrois, una cobertura que fue reconocida con el Premio Ondas al Mejor Tratamiento Informativo.

Desde hace años, Bao ha demostrado una especial sensibilidad hacia los relatos sociales, el enfoque feminista y la necesidad de combatir la desinformación con herramientas periodísticas. Su voz, serena y firme, ha sabido conectar con audiencias exigentes, y su faceta más personal también ha encontrado espacio en formatos como ‘Notas de voz desde la terraza’, la videocolumna que publica en ‘El País’. En ella, reflexiona sobre temas tan diversos como la inteligencia artificial, el síndrome del impostor o los vínculos emocionales en tiempos convulsos.