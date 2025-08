El hachazo de Silvia Intxaurrondo a Feijóo en su vuelta por lo de las vacaciones: pone el foco en el fondo del "charco"

Después de que Marc Sala se despidiera el pasado viernes para siempre de 'La Hora de La 1' de forma silenciosa ante su salto al 'Telediario Fin de Semana' con Lourdes Maldonado; Silvia Intxaurrondo regresaba este lunes al espacio matinal de TVE después de haber disfrutado de un mes de vacaciones.

Por el momento, Silvia Intxaurrondo se encargará de conducir en solitario 'La hora de La 1' a la espera de saber si en septiembre, TVE le buscará un nuevo compañero para suplir la marcha de Marc Sala o si se quedará definitivamente como presentadora única. En este sentido, cabe decir que según varias fuentes se rumorea el salto de Lluis Guilera tras presentar el 'Telediario 2' este mes de agosto.

Eran las 8:30 horas cuando Álex Barreiro y Sirún Demirjian le daban paso a Silvia Intxaurrondo desde el 'Telediario' matinal. "Muy buenos días. Esta noche para muchos ha sido imposible pegar ojo por la ola de calor", arrancaba la presentadora antes de hacer un repaso a las noticias del día.

Minutos después, Silvia Intxaurrondo daba paso a sus colaboradores y era cuando hacía referencia a su vuelta de las vacaciones. "Bienvenida también", le decía Javier Gállego cuando les daba la bienvenida al programa. "Hoy si que hay que decir estoy un poquito más morena que algunos... Puede ser histórico esto", se limitaba a contestar la presentadora vasca.

La reflexión de Silvia Intxaurrondo con recado a Núñez Feijóo

Y a propósito de las vacaciones, Silvia Intxaurrondo no se ha podido contener en su regreso a 'La Hora de La 1' para lanzarle un zasca a Alberto Núñez Feijóo tras la polémica que han traído sus palabras en tono jocoso de que las vacaciones están sobrevaloradas.

"Hablando de vacaciones, encuesta rápida en la mesa, ¿están sobrevaloradas o no?", les cuestionaba la presentadora a sus compañeros. "No son un privilegio, son una necesidad absoluta en términos mentales, de justicia social y un derecho conquistado", contestaba María José Landáburu. "Qué le vamos a contar que estaba yo de vacaciones y me enteré lo de las vacaciones sobrevaloradas", proseguía diciendo Intxaurrondo. "Y te dieron ganas de volver", le replicaba María José.

"Yo dije vacaciones sobrevaloradas en mi caso no, desde luego", apostillaba Silvia Intxaurrondo antes de hacer un repaso a las declaraciones de Núñez Feijóo y toda la polémica que se ha liado. Tras ver como el líder del PP trataba de justificarse este domingo recordando que era una broma, la presentadora no se podía contener. "Yo hago una reflexión. Lo importante que es saber hacer una broma, eh. Es que si no, se te monta una polémica en nada", aseveraba la presentadora. "Es que sino te metes en un charco", añadía después de que se comparara esta broma con las que hacía Marianjo Rajoy en su día.